Zabíhá k vám na zahradu kočka od sousedů? Co dělat proto, abyste tuhle šelmu příště na pozemku neměli?

Kočka je celkem mírumilovné zvíře. Ale občas se může chovat trochu neurvale. Obzvlášť je li to „kočičí cizinec“ na vaší zahradě. Nejen, že si váš „revír“ vezme za svůj. Začne v něm lovit ptáky, rozhrabávat zeminu a pak vám tam už žádná pšenka neporoste. Navíc kočičí výkaly se stanou součástí vašeho pozemku. Nejde jen o to, že vaše zahrada bude špinavější, ale spousta kočičích hovínek může obsahovat parazita Toxoplasma gondii, který může ohrozit těhotné ženy, děti, ale i všechny s podlomenou imunitou. Co tedy můžete dělat, abyste byli mimo nebezpečí?

V příspěvku Bad-kitty & Klára Nevečeřalové najdete pár rad, jak si s nezvanými kočičími hosty na zahradě poradit. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Využijte cibuli

Vytypujte si oblíbená místa vašeho vetřelce a poličte na ně cibuli. Štiplavý zápach téhle aromatické zeleniny znamená pro citlivý kočičí nos dost velkou ránu. Proto stačí, aby ho parkrát zaznamenala a už ji na zahradě mít nebudete.

close info Profimedia zoom_in Aroma cibule kočky odpuzuje.

Použijte kávový lógr

Milujete tureckou kávu? Pak zbytek kávové sedliny určitě nevyhazujte. Jednak vám poslouží jako levné hnojivo pro vaše „pokojovky“, ale také se osvědčí coby odpuzovadlo pro vaše nezvané kočičí hosty. Princip je stejný jako u cibule. Stačí kávovou sedlinu rozmístit na plácky, cestičky a záhony, kde se zvíře zdržuje a počkat, až aromatická zbraň odvede svou práci. Kočka vůni kávy (na rozdíl od lidí) nesnáší a vezme nohy na ramena.

close info Profimedia zoom_in Slupky od mandarinky nevyhazujte. Poslouží jako odpuzovadlo pro kočky.

Poličte citrusy

Venku se ochlazuje a začíná období citrusových plodů. Využijte toho a všechny slupky od citronů, mandarinek, pomerančů nebo grepů schraňujte. Můžete je vysušit použít jako podpal (třeba na chalupu), ale také je hned v čerstvém stavu rozmístit na zahradu. Citrusy mají osobitou vůni, která pro kočky znamená „stopku“. Stačí, aby na ně sousedovic Micka nebo Mourek párkrát narazili a už své návštěvy výrazně omezí.