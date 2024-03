Jistě se už také setkali s problémem, který občas trápí každého z nás? Jak co nejlépe a nejjednodušeji vyčistit rozměrné předměty, které potřebují pořádně opláchnout, ale nevejdou se ani do vany. V takových případech se hlásí o slovo docela obyčejná zahradní hadice.

Možná si ještě z dětství pamatujete babiččinu venkovskou domácnost, kde se značná část života odehrávala venku na dvoře nebo na zahradě. Takový životní styl si dnes již dopřává jen málokdo, častěji býváme zavření v bytě a ven se podíváme jen tehdy, když zbyde chvilka času nebo když je to nezbytné. Přitom bychom mohli spoustu věcí dělat právě mimo dům — na dvoře, či na zahradě. Jednak si tím práci zjednodušíme a kromě toho se zbavíme možného znečištění obytných prostor. Jde například právě o čištění rozměrných předmětů a také takových, které by neměly přijít do prostorů pro osobní hygienu.

Chcete další nápady? Nabídne vám je youtubový kanál Jon Peters - Longview Woodworking:

Zdroj: Youtube

Hygiena nade vše

Jedním z ideálních adeptů na očistu zahradní hadicí je třeba odpadkový koš. I když do něj dnes již samozřejmě vkládáme sáčky, v nichž pak odpad nosíme do popelnice, snadno se stane, že se roztrhne a koš je ve vteřině znečištěný. Nechceme jej umývat ve vaně, v níž se sami koupeme, a tak je nejjednodušším řešením venkovní očista. Domov zůstane čistý a koš se bude blýskat čistotou.

Sítě proti hmyzu

Velkým problémem bývají sítě do oken a do dveří, které mají v létě zabránit hmyzu v nevítané návštěvě našeho bytu. Jde ale o materiál s velmi malými oky, v nichž se často téměř neznatelně zachycuje nejen prach, ale také další drobná špína. Proto je třeba i tyto sítě alespoň čas od času vyčistit. Kdo to někdy zkoušel houbičkou a trochou vody, jistě nám musí dát za pravdu, že je to práce, kterou si nechce brzy zopakovat. Mnohem jednodušší je sundání sítě i s rámem u okna a pořádné propláchnutí proudem vody, který vyplaví veškeré nečistoty v pár vteřinách.

close info shutterstock zoom_in Hadice na zahradu může posloužit k mnoha účelům

Koberce? Vyneste je ven!

Stejně jako již zmiňované předměty je třeba čas od času pořádně vyčistit koupelnové předložky, rohožky i kusové koberce. Můžeme na ně vzít kartáč, kleknout na zem a drhnout, to je určitě také jedna z možností. Tou druhou je ale právě hadice. Pokud si koupíte hlavici, která má navíc možnost regulace síly proudu, máte vyhráno. Síla vodního paprsku vyžene prach i z těch nejskrytějších míst. V případě koberců je ale samozřejmě potřeba brát ohled na jeho kvalitu a materiál. Hadicí se budeme pouštět jen do těch levnějších s umělým vlasem.

I zvířata chtějí mít čisto

Chováte zvířata? Pak jistě pro ně máte také patřičné vybavení. Pro psy jsou to nejrůznější podložky nebo hračky, kočky zase potřebují vlastní toaletu. Také toto vybavení je ideální vynést na dvůr a postarat se o jejich očistu proudem vody. V mnoha případech nebude potřeba ani další ruční zásah, ale i ve chvíli, kdy přijde na řadu kartáč, zvládne poslední krok znovu čistá voda.

Možností jsou stovky

Co dalšího ještě můžete bez problémů umýt proudem vody z hadice? Jak již bylo řečeno, jde o rozměrné věci z domácnosti, včetně starých plechových skříněk, plastových stojanů všeho druhu nebo venkovního nábytku, který je připraven čelit nepřízni počasí a jeho povrchové úpravě voda neuškodí. Obdobně lze opláchnout zahradní náčiní před či po sezóně, nejrůznější přepravky na ovoce a zeleninu a mnoho a mnoho dalších předmětů. Nepřidělávejte si zbytečně práci složitým a časově náročným čištěním, když je možné jej zvládnout během několika minut.

Zdroje: www.housedigest.com, hobby.instory.cz, www.floranazahrade.cz