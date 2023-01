Co přihodit ptákům do krmítka? Tímhle jim v tuhých mrazech zachráníte život

Udělejte si radost a přilákejte na svou zahradu či terasu pravidelné návštěvy okřídlených krasavců. Nabídkou krmítka s potravou pomůžete ptákům přečkat mrazivé dny a noci. Co však do nich dát, aby pro ně bylo krmivo tím nejlepším zdrojem energie a vitaminů?

V chladném období roku je to pro přezimující ptactvo obtížné, těžko se totiž shání tolik potřebná potrava. Proto je velmi přínosné lidské přikrmování. Je však nutné volit jen vhodné krmivo, které udělá zvířeti dobře a prospěje jeho zdraví. Co vše tedy ptáci přes zimu potřebují?

Zimní krmení ptáků

Ne všechny druhy ptáků létají přezimovat do teplých krajin. Pro ty, co zůstávají, nastává nejtěžší roční období pro přežití. Během zimy jsou už všechny plody ze stromů i keřů sklizeny a červi a hmyz spí v zemi. Proto není od věci ptáky přikrmovat, když už nemají k dispozici své přírodní zdroje potravy. Je však potřeba místo, kde a kam budete ptákům přilepšovat.

Pořiďte si krmítko

Krmítka bývají v posledních letech častou součástí zahrad, balkonů i okenních parapetů. Mnohdy jsou k vidění i na veřejných místech, a to nejen v parcích. Na dnešním trhu je ke koupi velké množství hotových krmítek, ale pokud patříte mezi pohotové kutily, můžete si snadno vyrobit své vlastní.

Krmítko by mělo být 150 centimetrů nad zemí. Zdroj: Profimedia

Klasikou je dřevěné krmítko, které lze zavěsit na větev stromu, ale můžete jej instalovat jinde pomocí přichycení na tyč, která by měla být vysoká kolem 150 cm. Vždy by se mělo jednat o bezpečné otevřené a klidné místo, které by vám však mělo být dobře přístupné. Potravu byste totiž měli pravidelně nejen doplňovat, ale také čistit. Pokud zde vytvoříte přívětivé podmínky, dočkáte se opakovaných příletů, protože si na takovém místě ptáci rychle zvyknou.

Co by nemělo krmítko postrádat

Myslete na to, že krmítko by mělo být dostatečně prostorné, díky tomu se dočkáte různých druhů ptáků. V každém případě by mělo mít stříšku, aby byla potrava chráněna před nepříznivým počasím, stejně jako ptáci při krmení. Praktická je stříška, která se dá odklápět, bude se vám lépe čistit vnitřní prostor. Výhodné jsou i vyvýšené okraje podlahy krmítka, aby zbytečně nevypadávalo krmení.

Semínka jsou nejpopulárnější

Naprosto nejoblíbenějším krmivem pro ptáky jsou neloupaná slunečnicová semínka, jak klasická černá, tak i ta žíhaná. Pokud jste pěstovali slunečnice, můžete v krmítku ponechat i kus sušeného květu, semínka si ptáci sami vyklovou. Výborné jsou jakékoliv směsi, které obsahují pšenici, proso, oves, mák a sezamová, lněná či dýňová semínka. Můžete si pořídit i již předem připravenou směs pro venkovní ptactvo.

Okolo krmítka můžete rozvěsit také nosiče s lojovými koulemi. Zdroj: Shutterstock.com / DJTaylor

Nebojte se ovoce a zeleniny

Do krmítka můžete připravit i ovoce a zeleninu, a to i v čerstvé formě. Vhodné jsou například nakrájená mrkev, petržel, celer, zelí, kedlubna a jablečné slupky. Využít můžete i sušené ovoce, jen by mělo být neslazené. Lze také přikrmovat vařenou rýží a vařenými bramborami.

Lůj a červi jsou naprostou lahůdkou

Okolo krmítka můžete rozvěsit také nosiče s lojovými koulemi či koláči, které nadchnou především strakapoudy, brhlíky a sýkorky. Zavěste je však na vyšší větev, aby byly v bezpečí před kunami a jinou zvěří, která by mohla ptáky ohrožovat. A víte, co ocení všechny ptačí druhy nejvíce? Sušené moučné červy.

