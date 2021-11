Co dělat, když vás chtějí vykrást: tipy, jak chránit svůj majetek i své zdraví

Jak lépe zabezpečit svůj domov, abyste sobě i svým cennostem poskytli větší bezpečí? Co když se potkáte se zlodějem tváří v tvář? Vše se dočtete v následujících řádcích.

Někteří lidé o vykradení svého domova vůbec nepřemýšlejí, ale představa, že vám v noci chodí po bytě zloděj, a vy si v klidu oddychujete do peřin, ta by vám strach nahnat měla. Touto noční můrou si může projít každý z nás!

Co když zloděje nachytáte?

Tento černý scénář asi nechce nikdo zažít. Probudíte se uprostřed noci a slyšíte podivné šramocení v obýváku, ještě v horším – přímo vedle postele. Není se čemu divit, že některé jedince přepadne srdeční slabost, mnohdy i infarkt. Jak se správně zachovat, pokud vás zloděj doma překvapí?

Když vás ze sna vyruší divné zvuky a jste si jistí, že to nejsou vaše děti nebo domácí mazlíčci, zaposlouchejte se. Pokud jsou to jasné tiché kroky nebo otevírání zásuvek, volejte ihned policii.

Setkali jste se se zlodějem tváří v tvář? Budete překvapeni oba. Myslete na to, že nevíte, co má zloděj po kapsách. Nemyslíme tím vaše ukradené věci, ale například nůž nebo dokonce střelnou zbraň. S největší pravděpodobností zloděj bude chtít prchnout, dejte mu na to prostor, ale raději mějte oči na stopkách, nikdy nevíte, co ho napadne. Nesnažte se mu odporovat nebo ho dokonce zastavit. Vaše zdraví je přednější!

Vyspělý alarm lze ovládat odkudkoliv přes telefon či tablet. Zdroj: Shutterstock.com / REDPIXEL.PL

Značení domů

Ve Velké Británii značení domů patří mezi běžnou praxi. Zloději si před domy kreslí různé značky, kterými se dorozumívají. Například trojúhelník vyjadřuje fakt, že v domácnosti žije pouze samotná žena, tím pádem bude vykradení nemovitosti jednodušší. Písmeno M nebo N označuje ranní či noční vloupání.

Nově byly zjištěny i případy, kdy zloději na práh domu vylily konzervu s fazolemi. Obyvatelé v duchu nadávali na děti od sousedů, ale touto metodou zloději zjišťují, zda je někdo doma nebo ne, protože si těžko nechá člověk zapáchající vylitou konzervu před dveřmi, pokud je doma.

Co udělat, než odjedete na dovolenou?

Chystáte se na pár dnů odpočinku nebo, bohužel, na další služební cestu? Nezapomeňte na základní úkony, které byste měli před odjezdem udělat.

zavřete okna – možná se teď smějete, ale mnoho lidí na toto základní pravidlo zapomíná.

ukliďte náhradní klíče – zloději jsou vynalézaví, schovávačky snadno odhalí.

sociální sítě – perfektní příležitost zjistit, že nejste doma. Pochlubit se fotkami z dovolené můžete, až přijedete domů.

světelný spínač – když u vás v oknech bude pár dnů tma tmoucí, lupiči zajásají! Zkuste nastavit světelný spínač, alespoň pár lampiček, aby vaše nemovitost vypadala obydleně.

poštovní schránka – v tomto bodě si sami neporadíte. Zeptejte se sousedů nebo blízkých, jestli by vám plnící se schránku občas nezkontrolovali.

fotodokumentace – napadlo vás někdy, že pokud k vykradení dojde a vy máte sjednané řádné pojištění, budete muset nahlašovat všechny cennosti, co vám byly ukradeny? Proto je lepší, pro případ nouze, mít fotografie nebo video všech vašich dražších věcí.

tituly přitahují – zní to trochu vtipně, ale zloděje také přitahují tituly u jména uvedené na štítku u zvonku. Asi se domnívají, že co titul, to boháč.

kontrola – pokud máte dobré vztahy se sousedy, či máte v dosahu někoho blízkého, požádejte ho o laskavost v podobě občasného zkontrolování bytu. Můžete mu za to na oplátku přivézt něco dobrého z cest.

Kvalitní , dobře realizované bezpečnostní dveře jsou spolehlivou ochranou vašeho domova. Zdroj: Shutterstock.com / tommaso79

Zainvestujte do bezpečnostních prvků

Samozřejmě je nejrozumnější takovým situacím co nejvíce předcházet. Tvrdí se, že až třetinu z ceny nemovitosti, má člověk investovat do ochrany domu/bytu. Pořiďte si kvalitní vstupní dveře, vložky do dveří, alarm napojený na pult centrální ochrany, trezor, bezpečnostní fólie na okna a popřemýšlejte i o mřížích do oken.

