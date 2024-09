Máte vytopený dům, sklep nebo zahradu? Vracíte se domů a nevíte, co se vší tou spouští dělat? Hlavně buďte opatrní a obrňte se proti úzkosti a smutku. Všechno se dá napravit a znovu zde budete moci šťastně bydlet. Co ale dělat po povodni, když je všechna ta práce teprve před vámi? Kde začít?

Postihla vás také velká voda?

Jak se chovat po povodni? Ať už jde o bleskovou povodeň nebo intenzivní a dlouhotrvající deště, kterým čelíme právě nyní, to první, co můžete udělat, je nepanikařit. I to může být dost těžké, zvlášť když se na nás valí informace o povodních ze všech stran. Za druhé je pak vhodné brát výstrahy vážně a zbytečně neriskovat.

Jak se chovat po povodních? Základní informace se dozvíte také v tomto hezky zpracovaném příspěvku z YouTube kanálu Záchranný kruh.

Zdroj: Youtube

Nač si dát pozor po povodni?

Pokud jste nebyli evakuováni z vašeho domu či bytu, patrně máte velmi dobrý přehled o tom, co se na vašem pozemku děje, nicméně rozhodně se hodí situaci prověřit a zkontrolovat případné škody.

Jestliže jste byli z jakéhokoli důvodu mimo nemovitost, měli byste mít povolení pro návrat do povodní postižené lokality od místních úřadů. V první řadě jde totiž o bezpečí, a to může ohrožovat polámaný strom, podmáčená zeď, ale i probíjející elektrické kabely.

Jakékoli škody je vhodné likvidovat co nejdřív, a to nejen pro klid v duši a pro pořádek, ale také hlavně pro minimalizaci zdravotních rizik. Pokud váš domov nebo pozemek zasáhla povodeň, napřed vyřaďte z provozu elektrické obvody, které rozvádějí proud do zasažených částí domu nebo zahrady.

Zaznamenejte škody. Pojišťovnu můžete kontaktovat později, ale vše zdokumentujte.

Noste ochranné pomůcky. Během povodní může přetékat i kanalizační systém, takž je nutné vést v patrnosti, že zasažené oblasti mohou být kontaminované.

close info Natallia Ploskaya / Shutterstock zoom_in O čerpadla, vysoušeče a větráky požádejte hasiče či místní samosprávu.

Práce po povodních: Čím začít?

K veškeré vodě, a to studniční i kohoutkové se chovejte jako ke kontaminované. O tom, kdy bude opět pitná vás informují místní úřady. V těchto oblastech bude jistě distribuována voda balená.

Pokud najdete na pozemku uhynulé zvíře, informujte o tom místí úřady, ať už bylo vaše nebo cizí či divoké.

I když jste si nevšimli žádných změn na nemovitosti, v zasažených oblastech je třeba nechat stavby zkontrolovat statikem. Sami neprovádějte žádné demoliční práce. Pokud jsou na zdech viditelné praskliny opusťte tyto prostory a nikoho sem nepouštějte.

Zbavte se vody ať už s pomocí hasičů, výpůjčkou čerpadel u místních úřadů nebo pomocí vlastního zařízení. Pamatujte ale, že odčerpávání vody má svá pravidla. Pokud je spodní voda stále vysoká, je zbytečné snažit se odčerpat vše ze zatopených sklepů. V odčerpávání dělejte přestávky, poznačte si na zeď, kam až voda odčerpáním klesla a přes noc udělejte přestávku. Následujícího dne pak uvidíte, zda hladina podzemních vod klesá a má tedy smysl pokračovat v odčerpávání, anebo je tomu opačně.

Benzinová čerpadla nepoužívejte v uzavřených nebo obytných budovách. Zplodiny mohou způsobit další zdravotní problémy. Pokud nefunguje elektřina, informujte se o možnosti využití elektrocentrály.

Poté, co jste se zbavili vody, přichází na řadu bahno. Zbavte bahna všechny zasažené části domu, ale případně i jiné stavby na vaší zahradě. Vše umyjte, vydezinfikujte a vysušte. Na dezinfikování se hodí chloramin nebo Savo, k urychlení sušení lze zapůjčit větráky a vysoušeče, ale samozřejmě také větrání uzavřených prostor. Toto konzultujte i s hasiči či dalšími složkami, které se budou podílet na nápravě škod.

Vydezinfikovat je nutné i veškeré předměty, které se rozhodnete zachránit. Nutností je zbavit se povodní zaplavených potravin, zvláště náchylné a jsou také polštáře, peřiny a matrace, které je vhodné vyhodit. Snažte se zlikvidovat vše, co je snadno nahraditelné a také ty věci, které drží vlhkost a zabraňují vysušení domu.

I když je nejvhodnější pracovat svižně, myslete na své fyzické i duševní zdraví. Nezdráhejte se požádat o pomoc, napříště budete třeba zase pomáhat vy.

Zdroje: dama.cz, idnes.cz