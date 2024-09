Nemáte zkušenosti s odčerpáváním vody ze zatopených sklepů? I v tomhle případě platí, že obezřetnost a rozvaha se vyplácejí. Rychlým odčerpáním vody můžete poškodit statiku domu nebo pracovat celé dny a noci docela zbytečně. Co dělat s vytopeným sklepem?

Co byste měli vědět o odčerpávání vytopených sklepů?

Intenzivní deště zasáhly celou Českou republiku, ale také sousedící země. Pokud máte to štěstí, že se vám velká voda v podobě rozvodněných řek a potoků, ale i spodní vody vyhnula, i přesto je možné, že se budete podílet na odvodňovacích pracích u sousedů, známých nebo jinde. Co byste měli vědět, pokud se vrhnete na odčerpávání bez dozoru hasičů?

Čerpadla můžete použít vlastní i vypůjčená

V místech, kde se potýkáte se zvýšenou hladinou vody vždy vypněte elektřinu. K odčerpávání vody při zatopení je vhodné používat kalová čerpadla, která si poradí i se znečištěnou vodou. Při menším objemu je možné použít i obyčejná čerpadla na vodu, nicméně hrozí jejich poškození.

Dejte si pozor také na benzínová čerpadla, jejichž zplodiny mohou být nebezpečné, a proto se nesmějí používat v uzavřených prostorách. O čerpadla lze žádat jak hasiče, tak samosprávu obce. Informujte se, pokud nemáte vlastní zařízení.

Jenže jak napájet čerpadlo, když elektřina nejde a benzínová se nehodí? Po povodních lze používat takzvané elektrocentrály. O jejich využít se informujte u místních orgánů samosprávy.

close info Natallia Ploskaya / Shutterstock zoom_in Kalové čerpadlo se hodí právě pro odčerpávání vody ze sklepa.

Proč čerpat pomalu nebo vůbec?

Problém s rychlostí odčerpávání vzniká v okamžiku, kdy je voda všude. Venku za dveřmi, ale také uvnitř. V tom okamžiku ohromná váha vody, tlačí na zdivo z obou stran. A to je lepší varinta, než když by tlačila jen z jedné.

Navíc to ani nemusí to být na první pohled vidět. Voda je především v půdě, a i takto tlačí na zdi. Pokud by se stalo, že tlak na podmáčené stěny vznikne náhle pouze z jedné strany, tedy například tím, že se vám podaří rychle odčerpat vodu ze domu ven, může to mít vážný dopad na statiku takové zdi.

Vodu odčerpávejte pomalu, a pokud kdekoli vidíte trhliny ve zdech, okamžitě opusťte tento prostor a kontaktuje hasiče a statika. Navíc pokud tato voda přitekla zespod, pak si ani nepomůžete.

close info Petr Bukal / Shutterstock zoom_in Voda nemusí přitéci jen po schodech dolů. Při vysoké spodní vodě se hodí vyčkat.

Problém se spodní vodou ve sklepích

Spěchat nemusíte ani u zatopených sklepů, respektive prostor pod úrovní okolní krajiny, kam se nedostala voda vrchem, ale naopak spodem, například přes kanalizaci, ale také základy a podlahy ve sklepě.

Zde odčerpávejte vodu po částech, respektive jen asi do úrovně metru či 70 cm od podlahy. Hladinu po odčerpání si naznačte na zeď a práce během noci pozastavte. Podle značky z předešlého dne poznáte, zda hladina stále stoupá nebo již klesá.

Pokud hladina stoupá, odčerpávání nemá smysl. Vraťte se k odčerpávání sklepů další den, opět odčerpejte na 100 či 70 cm vody, označte výšku hladiny značkou a dejte znova čas hladině vystoupat nebo klesat podle stavu spodní vody v okolí.

V okamžiku, kdy hladina vody klesá pod značku, pokračujte v odčerpávání vody. Vždy si nakonec označte hladinu a po noci kontrolujte stav. Takto se po částech zbavte napřed vody, a pak co nejdříve také bahna, zbytků a také případných patogenů.

V každém případě je vhodné spoušť po povodni dobře zdokumentovat. Je to sice smutný pohled, ale brzy snad budete moci přidat i fotky „po“ čili po opravě a obnově zasažených část nemovitosti.

Zdroje: hzscr.cz, idnes.cz