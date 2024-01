Někdy se zkrátka stane, že do odpadu vylijete nějakou tekutinu, která by tam být neměla. Pokud tam ale nalijete tyto věci, bude instalatér pěkně běsnit. Na které tekutiny si v takovém případě dávat pozor?

Chybička se někdy vloudí. Pokud ale nechcete vážně popudit vašeho instalatéra, měli byste si dávat větší pozor, jaké tekutiny vyléváte do odpadu. Ať už do záchodu, odpadu ve sprše či vaně, umyvadle a tak podobně. Občas si to nemusíte uvědomit, ale tyto tekutiny a věci mohou vše ucpat. Až přijde instalatér dát vše do pořádku, mohl by vylétnout z kůže.

Video o tom, co nepatří do vodovodního odpadu, si můžete pustit na Youtube kanále ČEVAK a.s.:

Zdroj: Youtube

Co se týče toalety

Mnoho lidí si někdy splete záchod s odpadkovým košem. Největším problémem je, když splachujete vložky či tampóny. To je doslova recept na ucpání odpadu raz dva. Nejen, že se vaše toaleta ucpe, ale také se velmi znečistí vodní cesty. To je momentálně skoro až celosvětový problém, takže by bylo nejmoudřejší přírodě a vodě trochu ulehčit. Použité hygienické prostředky zkrátka patří do odpadkového koše. Pokud máte doma kočku, buďte také na pozoru. Velice častou chybou je házet do záchodu kočičí stelivo. Je to běžné, ale může to mít velké a nepříjemné následky. Stelivo je totiž navrženo tak, aby absorbovalo vlhkost a vodu. To znamená, že když skončí v kanalizaci, začne se tam rozpínat a způsobovat ucpání.

close info Profimedia zoom_in Velice běžná chyba, kterou dělají majitelé koček, je splachování kočičího steliva do vodovodního odpadu.

Co se týče sprchy a dřezu

Veliké nepříjemnosti mohou pocházet i z něčeho, co úplně nečekáte. Když myjete nádobí ve dřezu a do odpadu se dostane větší obsah tuků či oleje, může to nadělat pěknou paseku. Tuk a olej jsou látky, které mohou ve vodě ztuhnout. To pak vede k tomu, že přilnou na stěny potrubí a následně potrubí ucpou. V kuchyni si také dávejte pozor na to, abyste používali sítko do dřezu, aby se vám potrubí neucpalo malými kousky jídla, které odpadají při mytí nádobí. V koupelně buďte opatrní při mytí vlasů. Vlasy jsou na ucpání odpadu absolutní experti. Proto, až si budete česat vlasy s kondicionérem, je ihned po rozčesání vyjměte z hřebenu a odložte na stranu. Po dokončení vašeho mycího rituálu je odneste do koše.

Zdroje: www.scvk.cz, www.moni.cz