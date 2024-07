Váš domov je oáza klidu, vaše teritorium, a je potřeba, aby zůstal čistý a uklizený. Pokud chcete začít s velkým letním úklidem, zbavte se těchto věcí do konce července. Podívejte se.

S úklidem začneme ve spíži. Spíž je místo, kde ať už chcete, nebo ne, se zkrátka nahromadí nepořádek. A to v jakémkoliv rozměru. Je to příhodné místo, ve kterém se dá skladovat naprosto všechno.

Proto se z nejprve organizovaného prostoru stane během pár měsíců absolutní nekontrolovatelný chaos. Pokud chcete, aby vaše spíž byla opět místem, ve kterém se vyznáte, ujistěte se, že tyto věci odstraníte do konce července.

Video s tipy na organizaci spíže najdete na Youtube kanále Svět podle LU:

Zdroj: Youtube

Co neskladovat

Možná to bude otravné a v určitých případech i těžké rozhodování, ale mějte na paměti, že letní úklid se týká i kuchyně. A pamatujte si, že vám tato eliminace pomůže nejen s organizovanějším prostorem, ale také ušetříte peníze a jídlo. V chaotické spíži se totiž často stává, že na nějaké jídlo zapomenete, nebo se k němu zkrátka nedostanete před tím, než se zkazí.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Ať už ve spíži nebo v lednici, prvním krokem je se zbavit prošlého jídla, které vám zbytečně zabírá místo.

Jako první je důležité celou spíž kompletně vyklidit, všechny potraviny a ostatní předměty postavit mimo spíž a celý prostor utřít. Poté začněte s rozřazováním. Jako první se zbavte prošlého jídla. Jen vám zabírá místo a je to zkrátka absolutně zbytečné.

Dalším krokem, a to už bude možná těžší, vyhoďte věci, které sice nejsou prošlé, ale zůstanou nevyužité. Opravdu se zamyslete, jestli opravdu potřebujete 3 kila brambor a nestačí vám pouze půlka.

Pokud se vám tyto produkty nechtějí přímo vyhazovat, můžete je dát sousedům, přátelům, nebo rodině, abyste se necítili provinile, že vyhazujete jídlo.

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in Abyste měli spíž dokonale zorganizovanou, zbavte se věcí, které nevyužijete.

Nejtěžším rozhodnutím bude se zbavit věcí, které pro vás mají emoční hodnotu, ale zkrátka je nevyužijete. Možná jsou to kuchařky, které vám někdo daroval, možná je to kuchyňské náčiní po někom, kdo již není mezi vámi, může to být hrníček, talíř po babičce nebo set příborů, který je sice krásný, ale zůstává nevyužitý.

Je důležité si uvědomit, že i když mají věci sentimentální hodnotu, nemohou u vás zůstat věčně, a je zkrátka třeba něco pustit dál. V tomto případě můžete udělat to samé, co s nevyužitým jídlem. Můžete tyto předměty darovat někomu blízkému, komu udělají radost, a kdo je využije.

Tajné pravidlo

A nyní je čas vám prozradit tajné pravidlo, aby nebyla uklizena jen vaše spíž, ale i celý dům. Stejný postup totiž platí pro úklid celého vašeho domova. Zbavte se věcí, které nepotřebujete a nevyužíváte.

S předměty, které jsou vaší srdeční záležitostí, to bude obtížné. Ale jakmile tuto situaci zvládnete, budete se cítit lépe, jelikož váš domov se promění na čisté a zorganizované místo. Představte si, že každá místnost a skříň ve vašem domě je pomyslná spíž a odstraňte prošlé a nevyužité věci.

Uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe. A když nevyužité oblečení, nádobí, produkty a klidně i nábytek předáte někomu dál někomu, komu tyto věci udělají radost a pomohou mu, uděláte dobrý skutek.

Zdroje: www.tetadrogerie.cz, www.novy-interier.cz