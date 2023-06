Chyby, které lákají mravence k nám domů. Dělá je téměř každý. Co vy?

Teplé počasí s sebou přináší opakovaný boj s mravenci. I když si myslíte, že jste všechno důkladně uklidili a malý pilný hmyz tak nemá proč se nastěhovat k vám domů, možná se pletete. Prozradíme vám hned několik chyb, kterých se možná dopouštíte a lákáte tak tyto nezvané hosty na návštěvu.

Mravenci jsou neuvěřitelně pilná stvoření, která můžeme jen obdivovat. Jakmile se ale nastěhují do našeho příbytku, obdiv jde většinou stranou a vystřídá jej urputný boj a snaha se organizované mravenčí armády zbavit. Nejlepší způsob, jak se mravenců zbavit, je se s nimi do křížku vůbec nepouštět. Jak na to? Vyvarujte se zbytečných chyb, které drobné pracanty spolehlivě přilákají.

Organizovaná armáda

Svět mravenců je obdivuhodný. Věděli jste, že dokážou ulovit kořist a odnést na jiné místo lup mnohonásobně větší, než jsou oni sami? Na zajímavosti z mravenčí říše se podívejte ve videu:

Přestože pro nás nejsou nebezpeční, rozhodně je nechceme mít doma. Jak docílit toho, aby se nám mravenci vyhýbali obloukem?

Pozor na oleje

Jako první vás ve spojitosti s mravenci napadne cukr a sladké. Nenechte se ale mýlit. Do vašeho příbytku přiláká malé vetřelce i něco jiného. Pokud si libujete v éterických olejích, dbejte na jejich bezpečné skladování. Je pravda, že některé vůně mravence odpuzují, ovšem jiné je naopak velmi lákají.

Mezi odpuzovače patří vůně citronové trávy, máty a hřebíčku. Ovšem nasládlé květinové a ovocné éterické oleje jsou naopak pro mravence velkým lákadlem. Pokud je máte tedy uložené blízko oken nebo dveří, můžete si být jisti, že nezvanou návštěvu přilákají.

Miska se zbytky psího žrádla nebo granulí je pro mravence velkým lákadlem. Zdroj: eva_blanco / Shutterstock.com

Granule nejen pro psy

Další lákavou pochoutkou jsou pro mravence psí a kočičí granule. Vyvážená strava, kterou skrze granule svým mazlíčkům dopřáváte, je ohromně lákavou pochoutkou i pro mravence, navíc obsahuje vše, co potřebují. Abyste předešli invazi mravenců, důkladně misky na žrádlo a pití vymývejte, aby v nich nezůstávaly zbytky dobrot. Granule nenechávejte v misce ležet celý den, ale nasypejte je zvířatům až v době krmení. Stejně tak dobře utěsněte pytlík s granulemi, ať mravence neláká.

Zbytky jídla mravenci milují a najdou je téměř okamžitě. Zdroj: Shutterstock

Zbytky jako lahůdka

Věříme, že své spotřebiče pravidelně důkladně čistíte, ale občas se stane, že drobečky zapadnou v toustovači, v troubě zůstane pár přípečků a občas se prostě malým nečistotám z pokrmů nevyhneme. I ty jsou pro mravence jasnou pozvánkou k hostině. V letních měsících, zvlášť, když se všude větrá a drobní vojáčci mají dveře otevřené, se na čištění spotřebičů včetně trouby zaměřte dvojnásob. Stejně tak zkontrolujte kohoutky. Pokud víte, že někde netěsní odpad, odkapává voda a podobně, raději to opravte. I mravenci musejí pít a takový zdroj vody je pro ně nesmírně lákavý.

