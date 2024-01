Čelíte doma pavoukům? Zjistěte, proč je lákají ložnice i jak je vypudit bez toho, abyste je museli likvidovat. Vyžeňte je při úklidu jednou pro vždy.

Mít doma pavouky sice není zdraví ohrožující problém, ale každá hospodyně vám poví, že smejčit pavučiny ze všech koutů není nic moc. A co teprve, když na vás čas od času nějaký pěkně vykrmený nohatý kousek vykoukne z pod skříně!

Co láká pavouky do ložnic?

Ale co s pavouky v ložnici? Je to vůbec možné, že je nevědomky lákáme právě tam? Vlastně ano. Pokud lůžko pravidelně převlékáte a povlečení měníte, pak děláte dost.

Za optimální se pouvažuje výměna povlečení každé dva týdny či 10 dnů. Je to poměrně často a naši předci byli rozhodně zvyklí vyměňovat povlečení třeba jen jednou za měsíc. Ale čím víc toho víme o tom, jak moc se během noci potíme a kolik milionů roztočů si libuje v naší přítomnosti, tím více samozřejmě dbáme i o hygienu. Pokud jste si ale častější výměnu prostěradel a povlečení neosvojili, pak je možné, že budete do ložnice lákat všemožný hmyz včetně much a komárů a za nimi si najdou cestu právně pavouci.

Dalším nenápadným lákadlem pro pavouky je noční světlo. V dětských pokojích nebo jinde v domě je v noci rozsvícené světlo také atrakcí pro mušky a další polétavý hmyz. Všude tam, kde je hmyz, budou také pavouci, pokud budou mít příležitost.

Jak čelit pavoukům?

Proti pavoukům se sice můžete vyzbrojit lepovými pastmi, ale milovníci přírody a ekologové by z takového řešení radost neměli. Pavouci jsou velmi důležití a dostačující by mělo být vypudit je z domácnosti docela běžnými domácími postřiky či kořením. Velmi se osvědčil ocet, případně kombinace vodou ředěného octa s pár kapkami esenciálního oleje.

Pavouky odpuzují především tyto:

Máta peprná

Citrusy

Skořice

Levandule

Eukalyptus

Bobkový list

Z tohoto výčtu je také jasné, co můžete použít z vaší kořenky či jaké zbytky z domácnosti by vám mohly proti pavoukům pomoci. Bobkový list, kůra z citrusů a sáčky se sušenou levandulí se hodí umístit především do rohů, za a pod skříně či jiný větší nábytek, kde se pavouci během dnes nejčastěji skrývají.

