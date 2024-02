Ocet je někdy schopný opravdu pomoci při mnoha potížích v domácnosti. Existují ale určité objekty ve vaší domácnosti, od kterých je dobré držet ocet opravdu daleko. Podívejte se, jaké to jsou.

Ocet je ve velké většině případů vnímán jako poslední záchrana, když nemůžete něco vyčistit. Je to kvůli tomu, že je přírodní a tím pádem netoxický. Zabíjí určité bakterie, které se vyskytují v domácnosti, zbavuje usazenin a nečistot, a navíc skoro nic nestojí. Proto je mu někdy přezdíváno čistící zázrak. Ale i zázraky mají své meze. Proto si dávejte pozor, abyste pomocí octa nikdy nečistili následující věci, jinak hrozí, že je úplně zničíte.

Video o fíglech s octem najdete na Youtube kanále Heureka:

Zdroj: Youtube

Co nečistit octem

První věcí, které by se měl ocet vyhnout obloukem, je podlaha. Obzvláště ta dřevěná. Pokud objevíte na podlaze skvrnu a chcete ji vyčistit roztokem, ve kterém je ocet, raději svou volbu promyslete. Ocet totiž rozpouští ochrannou vrstvu dřeva a vaše podlaha tak za nějaký čas skončí poškrábaná a bez lesku. Další věc, od které byste měli ocet držet dál, je myčka. Je možné, že jste někde slyšeli radu, že ocet pomáhá myčce zbavit se tvrdé vody. Jenže, světe div se, studie prokázaly, že ocet film z tvrdé vody odstranit nedokáže. Co ale dokáže, je svou kyselinou požírat pryžové části vaší myčky. Třetím objektem, ke kterému by se ocet neměl nikdy přiblížit, je napařovací žehlička. Ta má totiž speciální ochranný povlak uvnitř komory. Pokud do komory nalijete ocet, kyselina rozežere podšívku i kovové části žehličky. Takže pokud nechcete utrácet peníze za novou, ocet v tomto případě nepřipadá v úvahu.

close info Profimedia zoom_in Ocet, co se týče uklízení, vyřeší skoro vše. Ale dávejte si pozor, ať se nedostane k myčce. Mohl by ji zevnitř velice poškodit.

Ocet pryč

Od čeho dalšího by se měl ocet držet dál? Možná budete překvapeni, ale je to pračka. Ocet se někdy používá místo aviváže, aby odstranil mastné či krvavé skvrny na oblečení a prádle celkově. Jenže ocet může v pračce velice snadno poškodit gumové hadice a těsnění. Pokud se opravdu chcete zbavit skvrn na oblečení, umyjte daný kus oděvu octem ručně. Poslední věc, ke které se ocet nesmí přiblížit, jsou nože. Ty mají odkryté hrany a čištění octem může nenávratně poškodit jejich povrch a zanechat na ostří malé důlky. S noži je nejlepší spoléhat na starou dobrou teplou vodu.

Zdroje: www.nanolab.cz, www.homeincube.cz