Tyto potraviny za žádnou cenu nedávejte do lednice. Riskujete zdraví

I když jsou lednice a mrazák místem, kam jsme schopni schovat téměř jakoukoli potravinu, faktem je, že se sem mnohé z nich dávat nemají. Nejenže rychleji stárnou, ale mění se i jejich kvalita a také často plesniví, což je veliký zdravotní problém.

Jak si poradit s pořádkem v lednici?

Schovat všechny potraviny do ledničky je snadné a v chladu přece také déle vydrží. Jenže ne všechny potraviny si v lednici uchovají své kvality, nebo ještě hůř - začnou plesnivět kvůli vyšší vlhkosti. V takovém případě rozhodně nejde o ušlechtilé plísně na sýrech, ale zdravotní nebezpečí, které proudem vody nesmyjete.

Královny pořádku vědí, co kam umístit a co rozhodně do ledničky nepatří. O své tipy a zkušenosti se podělila Lucie v tomto krátkém videu.

Do lednice nepatří spousta potravin

I když mají mnohé lednice samostatnou sekci určenou pro zeleninu a ovoce, ne všechny tyto plody do ledničky patří.

Především v našich končinách není nutné chladit ovoce. Raději najděte chladnější místo v bytě, kam můžete bez problému umístit tác nebo koš s ovocem i zeleninou. Do lednice v žádném případě nepatří citrusy, brambory nebo cibule. Z veškerých plodin právě tyto ztrácejí nejvíc na kvalitě. Zelenina a ovoce, které se rozhodnete uskladnit v lednici, patří nejčastěji do nejspodnější části.

Moderní lednice se mohou ve svém uspořádání mírně lišit, proto zjistěte při nákupu, které sekce jsou určené k uskladnění konkrétních potravin. Mohou mít totiž nejen police, ale také různé zásuvky a šuplíky na sýry, uzeniny či jiné.

Potraviny byste měli do lednice dávat vždy uzavřené v krabičce, aby se z pokrmu zbytečně neodpařovala voda. To nesvědčí potravinám, ale ani lednici, která musí více chladit. S vyšší vzdušnou vlhkostí se můžete také začít potýkat s častějším plesnivěním potravin.

Použitelnost obsahu otevřeného kompotu prodloužíte tím, že do něj budete "sahat" jen čistou lžičkou či naběračkou. Prsty, ani špinavé, olíznuté či použité příbory do sklenice nepatří. Zdroj: shutterstock.com

Napřed do špajzu, pak až do lednice

Dalším nešvarem a zbytečným plýtváním je uskladňování konzerv či neotevřených sterilizovaných potravin. Ty mohou určitě přečkat i parné léto v policích skříňky nebo špajzu. Do lednice je dejte až po otevření. Abyste prodloužili trvanlivost obsahu otevřených konzerv či zavařovacích sklenic, používejte k vyjmutí potraviny vždy čisté příbory a nesahejte na potraviny rukama.

Otevřené konzervy a zavařovací sklenice patří do dvířek ledničky, společně s otevřenými džusy, mlékem či dresingy. I ty totiž zvládnou po nějakou dobu uskladnění mimo lednici, dokud jste je ještě neotevřeli. Platí to i pro majonézy, které už dávno nejsou vyrobené z čerstvých vajec, proto není nutné nakládat s nimi jinak.

Do lednice také nepatří pečivo, sušenky nebo různé krekry a smažené brambůrky. Všechny tyto jinak suché potraviny natáhnou vzdušnou vlhkost a jsou vyloženě nedobré. U pečiva je proto vhodnější zmražení. Otevřené křupky a podobné pochutiny ztrácejí na kvalitě, i když jsou uloženy v suchu, nicméně je rozhodně lepší sáček uzavřít a uskladnit ve špajzu.