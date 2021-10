Co nedávat do lednice: Přehled potravin, které do ní rozhodně nepatří

Chlazení ovoce, zeleniny i dalších potravin se stalo automatickým, jednoduchým a oblíbeným způsobem, jak prodloužit dobu trvanlivosti a dopřát si potraviny, kdykoli nás během týdne napadne. Víte, co nedávat do lednice? Ne všechny potraviny do ní totiž patří.

Do ledničky nedávejte tuto zeleninu

Možná vás to překvapí, ale výčet potravin, které bychom neměli chladit, je poměrně dlouhý. Ze zeleniny jsou to například rajčata, cukety, okurky i papriky. Ne, že by bylo jejich chlazení v lednici zcela nemožné, ale zelenina ztratí výraznou chuť, neboť se tímto způsobem zastaví proces dozrávání, při němž plody získávají výraznější barvu i chuť.

Ani cibule, česnek a brambory do lednice nepatří

Cibule, česnek i brambory do lednice jednoduše nepatří. Lednice k jejich uskladnění není ideální. Nejlépe je uskladníte na suchém, tmavé místě. Brambory chlazením skutečně trpí, a dokonce nízké teploty mění i jejich chuť.

To, že brambory nepatří do lednice, je známá věc. Zdroj: paulista / Shutterstock.com

Nedávejte do lednice exotické ovoce

Některé druhy ovoce jsou známé tím, že začnou v lednici brzy černat. To platí hlavně pro exotické druhy jako jsou mango, avokádo, citrony, ananas či papája, ale také oblíbené banány. Všem těmto plodinám se daří lépe při pokojové teplotě.

Avokádo do lednice nepatří. Zdroj: oxyzay / Shutterstock.com

Banány i jablka nepatří do lednice

Banány a jablka se do lednice nehodí také z jiného důvodu. Při dozrávání vylučují ethen, který stimuluje dozrávání i dalších druhů ovoce a zeleniny, a proto se mohou ostatní plody začít dříve kazit.

Banány dozrávají velmi rychle. Zdroj: Cegli / Shutterstock.com

Lednice není suché tmavé místo

Z oblíbených potravin by se neměly v lednici skladovat sypké potraviny, jako jsou snídaňové cereálie, vločky nebo cukr. Lednice je částečně tmavé, ale rozhodně ne suché místo. Během chlazení dochází v lednici k odpařování uskladněných jídel, čímž vzniká námraza i vlhkost, která těmto potravinám nesvědčí. Ze stejného důvodu si dejte pozor také na sušenky, pečivo a další potraviny, které chcete zachovat křupavé a rozhodně suché.

