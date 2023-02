Tyto potraviny do lednice rozhodně nepatří! Dáváte je tam? Riskujete

Na ledničku i mrazák jsme si perfektně zvykli a už ani nevíme, co bychom bez nich s potravinami dělali. Víte ale, co do ledničky nepatří? Nebo spíš, co by tam vůbec nemuselo být? Opravu tam není nutné dávat všechno.

Chleba a zákusky do ledničky raději nedávejte

Tak například chleba nemá v ledničce zrovna ty nejlepší podmínky. Rychleji tvrdne a mnohem lepší je pro uchování chleba pokojová teplota, částečně prodyšný, třeba papírový či plátěný sáček, ale dá se použít i potravinářská fólie. Podobné je to také u moučníků. Pod poklopem nebo v papírové krabici by měly zákusky a dorty vydržet i tři dny zcela bez problémů.

Moučníky vydrží pod poklopem i několik dnů, lépe než v lednici. Zdroj: Profimedia

Cibule a česnek do ledničky v žádném případě

Cibuli i česnek ideálně skladujte ve tmě, suchu a vzdušném prostředí. Lednice v žádném případě není vhodná, a navíc ostatní uskladněné potraviny mohou ostré pachy těchto cibulovin natáhnout. To platí také pro brambory, které chladem či přemrznutím vyloženě trpí na chuti i kvalitě.

Také med není nutné dávat do ledničky. Navíc v ní ztuhne a hůř se s ním pracuje. Podobně je na tom také kečup, hořčice, omáčky, nakládané zeleniny nebo také kupovaná majonéza, která už dávno neobsahuje tepelně neupravená vejce.

Kečup, hořčice, majonéza nebo jiné kupované omáčky nemusejí být v lednici. Zdroj: Profimedia

Ovoce a zelenina vydrží i bez ledničky

Do lednice není nutné dávat ani mnohé zeleniny či exotické a jiné ovoce. Nicméně je jasné, že vše je otázkou možností, pokojové teploty a ročního období. Všichni víme, jak rychle se mohou začít plody kazit během léta, nicméně zbytek roku jim jen mírně nižší teploty chodby či okenního parapetu budou vyhovovat lépe než lednice. Můžete se proto setkat s tvrzením, že do ledničky nepatří ani rajčata, papriky, cukety, mango, banány nebo avokádo.

Ovoce a zeleninu můžete skladovat i v ošatce či košíku. Když je budete mít na očích, také je rychleji spotřebujete. Zdroj: shutterstock.com

U ovoce a zeleniny však jednoznačně platí, že pokud se rozhodnete skladovat je v ledničce, určitě je zbavte igelitových sáčků, ve kterých se sráží voda a plody se začnou rychleji kazit. Z tohoto důvodu také plody neumývejte před uskladněním.

Otázkou není jen co, ale také v čem nejlépe a kde v lednici potraviny uskladňovat. S tím vám poradí tento video příspěvek:

Ani vajíčka nemusejí být v lednici

Mimochodem ani vejce nemusí být v lednici. Chlad sice jejich trvanlivost prodlouží, ale pokud spotřebujete balení za týden či 10 dnů a nejsou tropická vedra, i vajíčka bez problémů vydrží jen na kuchyňské lince. V pokojových teplotách pod 20 °C, tedy v chladnějším koutu kuchyně vajíčka vydrží běžně týden i déle.