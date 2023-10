Míváte potíže se spánkem? Možná za to může některá z těchto 7 věcí! V našem článku se dozvíte, jaké věci byste měli z ložnice ihned odstranit. Uvidíte, že váš spánek potom bude mnohem kvalitnější.

V ložnici se musíme cítit příjemně a bezpečně, abychom se ráno mohli probudit dokonale odpočatí. Kvalitu spánku ovšem neovlivňuje pouze matrace nebo rošt. Existuje několik konkrétních věcí, které bychom v ložnici rozhodně neměli mít, protože mají negativní vliv na náš spánek. A jaké to jsou?

Vyspěte se lépe i díky inspiraci ve videu na youtube v kanálu MaRud CHANNEL:

Zdroj: Youtube

Aromatické rostliny

Rostliny v místnosti jsou nejen skvělou dekorací, ale třeba i přírodní čističkou vzduchu a hlavně produkují pro nás tak důležitý kyslík. Ne každá rostlina je ale vhodná do ložnice. Proč? Některé jsou totiž příliš aromatické a mohly by tím tak narušovat kvalitu spánku. Vyhnout bychom se měli například jasmínu, rýmovníku nebo různým bylinkám. Jestliže tedy takové v ložnici máte, přeneste je raději do obývacího pokoje nebo kuchyně, určitě se jim bude dařit i tam a vy budete mít mnohem lepší spánek.

Velké množství polštářků

Načančaná postel s 20 polštářky všech barev a velikostí může sice na pohled vypadat hezky, přesto bychom se do ní měli pohodlně vejít především my sami. Vsaďte raději na jeden, dva kvalitní polštáře a jednoduchost. Budit se v noci s pocitem "zasypaného horníka" není nic příjemného a polštářky, mezi které budete stále zapadat, vám stejně mnoho pohodlí nepřinesou.

Pryč s věcmi, co vás stresují

V ložnici bychom neměli mít ani nic jako pracovní stůl. Při pohledu na něj můžeme pociťovat stres z dosud neodvedené práce, ať už je to nevypracovaný úkol či neodeslaný e-mail. Nemusí to ovšem být jen pracovní stůl, ale třeba i koš na prádlo nebo nepořádek. Odstranění těchto věcí z ložnice nám pomůže rychleji přepnout do klidového režimu, a tak i rychleji usnout. Zkrátka – v ložnici byste měli mít dobrý pocit, že máte všechno hotovo a můžete v klidu odpočívat.

close info shutterstock.com zoom_in Televize patří do obývacího pokoje, nikoli do ložnice.

Televize a jiné zdroje modrého světla

Škodlivost modrého světla je v dnešní době často zmiňované téma. Na náš spánek to má skutečně špatný vliv. Ačkoli může být příjemné si večer lehnout do postele a usínat u svého oblíbeného seriálu, není od věci to zkusit ze své denní rutiny vyřadit a televizi umístit raději do jiné místnosti.

Jídlo

Dostat o víkendu snídani do postele je zajisté krásné gesto. Drobky a bakterie na prostěradle už ale nezní příliš lákavě. Navíc, když si nastavíme zákaz jídla v posteli, zamezíme tak třeba i spořádání pytlíku chipsů před spaním, za což nám naše zdraví a spánek určitě poděkuje.

Odolejte psím očím

Ačkoli pro nás může být těžké odolat smutnému pohledu našeho pejska, domácí mazlíčci do ložnice také nepatří. U křečků a podobných zvířátek v kleci je důvod jasný. Zatímco vy spíte, tahle zvířátka překypují energií a zahajují svůj noční život plný pobíhání po kleci a hraní si. Pejsci sice v noci většinou spí, ale stejně se vrtí a je to tak další rušivý element.

close info Shutterstock.com zoom_in Ložnice by měla být místem klidu a bezpečí.

Dekorace vyvolávající velké emoce

Ložnice je místem, kam se chodíme uklidnit, a tak by naše mysl neměla být rušena příliš křiklavými barvami jak na stěně, tak ale i v případě dekorativních předmětů jako jsou třeba obrazy nebo různé sošky. Pokud si přivezete z Afriky tamními zářivými barvami pomalovanou sošku, určitě se jí bude "líbit" i v jiné místnosti. Pokud si neumíte ložnici představit bez obrazů, pak určitě zvolte třeba klidnou přírodu v jemných barvách. Výrazná moderna se lépe hodí do jiných zákoutí bytu.

Zkusíte to?

Poznali jste v některém z bodů svoji vlastní ložnici? Je jasné, že v garsonce se k takovému ideálu nedobereme, ale pokud je to jen trochu možné, i v ní bychom se měli pokusit vyhradit ke spaní takové místo, kde budeme popisovanými rušivými elementy ovlivňováni co nejméně. Je to mnohem složitější, ale při troše snahy se alespoň k drobnému posunu můžeme dostat. Stojí to za to.

