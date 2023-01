99% lidí dává do myčky špatně nádobí a ničí ho. Děláte to také?

V současné moderní době už skoro nenajdete domácnost bez myčky. Nejenže díky ní ušetříte spousty času a sil, ale vyplatí se i z ekonomických důvodů, protože spotřebujete mnohem méně vody. Některé nádobí do ní však nepatří. Co do ní tedy raději nedávat?

Mít doma myčku na nádobí není dnes už žádný přepych a tento spotřebič je zpravidla součástí téměř každé domácnosti. Výhodou je nejen ekonomická a finanční úspora, ale i to, že se vám v kuchyni nekupí ve dřezu špinavé nádobí a máte stále uklizeno. Vždy byste však do ní měli vkládat jen náležité kusy z materiálů, které se v ní nepoškodí, ty ostatní je lepší opláchnout ručně. Kterých se to týká?

Nože a vše, co by se otupilo

Pokud patříte mezi ty, kteří vkládají do myčky ostré nože, přestaňte s tím. Přestože se perfektně umyjí, bohužel se vám časem zbytečně ztupí a půjdou špatně nabrousit. Stejně tak to platí pro všechny druhy struhadel a škrabky. Zpravidla je na vině konečné oplachování, kdy se teplota vody vyšplhá i na 85 °C, což žádnému ostří neprospěje. Proto raději využijte ruční mytí. Navíc většina nožů, mívá lepenou či dřevěnou rukojeť, která by se mohla rozlepit či prasknout.

Pokud patříte mezi ty, kteří vkládají do myčky ostré nože, přestaňte s tím. Zdroj: Shutterstock

Dřevo nesnáší vlhkost a vysoké teploty

Dřevěné kuchyňské nádobí a náčiní byste raději měli také jen opláchnout pod tekoucí vodou. Tento materiál totiž velice snadno vsákne vodu, díky čemuž změní barvu, ohýbá se a praská. Dřevo by do sebe také zbytečně natáhlo pachy z mycích a prostředků.

Když sklo, tak jen to určené do myčky

Pokud doma nemáte vyloženě sklo, které je určeno do myčky, zbytečně se vám na něm udělají šmouhy a ztratí svůj lesk. Příčinou jsou stejně jako u předchozích případů vysoké teploty při mytí či oplachování. Někdy je důvodem i nekvalitní mycí přípravek a leštidlo. Když už takové sklenice či nádobí v myčce myjete, zvolte vždy speciální program na sklo, který je výbavou téměř všech současných přístrojů.

Zdobené nádobí

Do myčky byste neměli dávat ani nádobí dekorované zlatem či jinými drahými kovy. Ornamenty a zdobení by se poškodily, nádobí by přišlo o přirozený lesk a utvořily by se na něm nevzhledné šedé skvrny. Vyhněte se tedy vkládání nádob z hliníku, pozinku, mědi i stříbra.

Jemný plast

U plastu je to podobné jako u některého skla. Do myčky byste měli dát mýt jen plasty, které jsou pro to určené. Nádoby z jemného plastu by se snadno působením tepla značně pokroutily a zároveň by mohly vyplavovat škodlivé látky.

Pozor na teflonové povrchy

Vaříte rádi na teflonu a chcete ho mít co nejdéle v prvotřídní kvalitě? V tom případě všechny hrnce, pánve a misky z tohoto materiálu do myčky nevkládejte. Teflonový povrch by se pod vlivem horké vody a silných proudů vody mohl začít uvolňovat a časem i odloupnout. Povrch z teflonu stačí jen otřít vlhkým hadříkem a vysušit papírovou utěrkou. Někteří výrobci však na trh dodávají i teflonové nádobí, které je do myčky vhodné. Sledujte tudíž při jeho nákupu podrobně etikety.

Teflonový povrch by se pod vlivem horké vody a silných proudů vody mohl začít uvolňovat a časem i odloupnout. Zdroj: Anton Starikov/Shutterstock.com

Myčka nesvědčí ani keramice

Pokud v kuchyni používáte keramické nádobí, raději ho mytí v myčce také ušetřete. Týká se to jak kusů s glazurou, tak i bez ní. Často totiž dochází k postupnému narušení povrchu, což vám potvrdí vznikající praskliny. Navíc, když se jedná o pekáče či formy na pečení, mycí prostředky z myčky je odmastí natolik, že se vám z nich bude pečená pochoutka těžko vyklápět.

Nádoby s těsným uzávěrem

Velmi oblíbené nádoby, které se díky těsnému uzávěru s gumičkou nazývají „izolované“, raději myjte také ručně. Horká voda by zbytečně poškodila vakuové těsnění, čímž by výrobek přišel o svou funkci.

