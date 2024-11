Každý, kdo pravidelně vaří, dobře ví, kolik času při této činnosti ušetří účelně zorganizovaná kuchyně. Jenomže ne všechno bychom měli mít po ruce přímo vedle sporáku. Mohli bychom se totiž velmi brzy dočkat nepříjemného překvapení.

Co bychom rozhodně neměli umisťovat do těsné blízkosti sporáku, a to nejen plynového, ale ani elektrického? Každého asi jako první napadnou papírové utěrky a další hořlavé materiály. Je to logické, ale přesto se častěji, než by se zdálo, stávají nehody právě z těchto důvodů. Je sice příjemné mít nějaký materiál na otření sporáku u ruky, ale ani papír, a dokonce ani látkové utěrky tam opravdu nemají co dělat.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Oheň a vysoké teploty mohou nadělat velké problémy

Pozor na plasty

Stejně jako papír nebo látka mohou velkou neplechu nadělat plasty. Některé se roztečou a kromě neuvěřitelného zápachu zničí linku, nebo dokonce samotný sporák, jiné mohou začít hořet plamenem a zapříčinit tak požár celého bytu.

Navíc máte-li v takových nádobách uskladněné například koření, pak do něj mohou proniknout nezdravé látky, uvolňující se z ohřívaného plastu i ve chvíli, kdy k žádnému většímu viditelnému problému nedojde.

Oleji teplo neprospívá

Nikdo z nás nechce běhat pro každou kapku oleje přes celou kuchyň, to je jisté. Jenomže přímo vedle sporáku jej také nechávat nesmíme. Jedním z problémů mohou být plastové lahve, které se zachovají již výše popsaným způsobem, ale i olej ve skle vinou vysoké teploty rychle degraduje a ztrácí svoje původní vlastnosti - v podstatě se “kazí”.

Chemie není to nejlepší

Čistota je základ zdraví, to víme všichni. A stejně tak dobře víme, že se nic nesmí přehánět. Proto si raději zvykněte uskladňovat čisticí prostředky dále od místa, kde vaříte. Za prvé není vyloučeno, že by se mohly nedopatřením dostat do jídla, zvláště v případě podobnosti obalu s některými přísadami, ale hlavně se při vyšších teplotách mohou uvolňovat do ovzduší nežádoucí až toxické látky, a to v kuchyni opravdu nechceme.

close info Design_Mine / Shutterstock.com zoom_in Olej dávejte raději dále od sporáku

Opatrně s alkoholem

Už jste někdy flambovali? Pak jistě víte, jak hořlavý je alkohol. Chcete-li jej využít při přípravě pokrmů, raději ho po použití okamžitě odstraňte zvláště z dosahu plynových hořáků. Mohlo by dojít k velkému problému.

Přístroje trpí

Stejně tak vysoké teploty nemusí dobře snášet elektrické přístroje. Za prvé jde o jejich elektrické součástky, které v takových podmínkách trpí, a pak také plastové části, jež se mohou zkroutit. Nebylo by divu, kdybyste po delším vaření zjistili, že víko už na mixér nikdy nenasadíte.

U kabelů jde o život

Velký pozor je potřeba dávat také na elektrické kabely. Vodiče jsou v nich uloženy pod důkladnou vrstvou plastové izolace, ale teplota plotýnky (natož plynového sporáku) může tuto ochranu snadno poškodit. A výsledek? Zkrat, požár, nebo úraz elektrickým proudem. Není to žádná malichernost, dávejte si na to velký pozor.

Aby se jídlo nezkazilo

Další, co bychom neměli nikdy nechávat blízko sporáku, jsou ovoce a zelenina. Tentokrát by se patrně nestalo nic výrazně zlověstného, ale utrpěla by jejich kvalita. Ovoce v teple rychleji dozrává, zelenina chřadne a schne. Pro tyto poživatiny si proto raději vyhraďte místo dále od varné plochy.

Konzervy nejsou nezničitelné

Spoléháte se na zásoby v podobě konzervovaných surovin? To je jistě jedna z výhodných cest, jak mít stále vše k dispozici v dostatečném množství. Navíc konzervy vydrží poživatelné dlouhou dobu i při pokojové teplotě. Jenomže v tom je právě ten problém, poblíž sporáku totiž teploty přirozeně stoupají mnohem výš, a tak bychom se brzy museli s obsahem konzerv rozloučit.

