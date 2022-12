Proč si na Nový rok nepůjčovat peníze a jíst křen s jablky. Raději to dodržujte

Oslavte Nový rok se zvyky našich babiček, které věděly dle tradic, co nedělat, aby byl celý následný rok úspěšný, šťastný a plný pohody.

Příchod dalšího roku se slaví už od nepaměti a datum Nového roku se v historii několikrát měnil. Po zavedení juliánského kalendáře římským císařem Juliem Caesarem v roce 46 před naším letopočtem, byl za první den v roce považován 1. leden.

Tento den se však nejprve v církevní liturgii nesvětil, protože za počátek liturgického roku byl považován advent. Bylo tomu tak až do 17. století, než se církevní a občanský počátek sjednotily. Během historického vývoje vznikly na tento den různé zvyky, pověry, pranostiky a tradice. Jaké to jsou?

Na Silvestra nedělejte nic nového

Naše babičky ctily příchod Nového roku už na Silvestra, protože počítaly s bujarou oslavou, která se protáhne až do dalšího dne. Pokud se chtěly vyvarovat smůly v celém příštím roku, nikdy v tento den nepoužívaly nic, co by mělo mít označení „poprvé“. Proto si na sebe neberte například oblečení, které jste třeba našli pod stromečkem, a ještě jste si ho nestihli obléct.

Ve chvíli, kdy nastanou první vteřiny Nového roku, pojezte po slavnostním přípitku tradiční pochoutku, a tou jsou strouhaná jablka s křenem. Zdroj: shutterstock.com

Jakmile odbije půlnoc, dejte si vejmrdu

Ve chvíli, kdy nastanou první vteřiny Nového roku, pojezte po slavnostním přípitku tradiční pochoutku, a tou jsou strouhaná jablka s křenem. Tento zvyk pochází z 19. století, kdy byla vejmrda skvělým doplňkem ovaru. Tato dobrota se pojídala, aby v příbytku byla po celý rok hojnost a stálé štěstí.

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Nový rok byste měli přivítat s dobrou náladou a vyjasněnými nevyřešenými spory a vztahy. Pokud máte s někým konflikt, který lze vyřešit, pokuste se ho urovnat. Vyhněte se v tento den jakýmkoliv zbytečný hádkám a nesrovnalostem. Nepříjemná nálada a nehezké situace by vás provázely po celý další rok. Dělejte jen to, co vás i ostatní dělá radostnými a šťastnými.

Nepůjčujte si peníze

Právě 1. ledna buďte velmi opatrní na své finance. Nikomu byste neměli nejen půjčovat, ale ani dávat peníze. Tento dotyčný by vás o ně během příštího roku pouze připravoval. Stejně tak byste si od nikoho neměli půjčovat ani vy, přivolali byste tím po celý příští rok celkový nedostatek finančních prostředků.

Dejte si k obědu rozhodně čočku

K novoročnímu stolu byste měli zasednout s celou rodinou a neměla by tam v žádném případě chybět tradiční čočka, která je symbolem hojnosti a peněz. Říká se, že kolik zrníček na talíři máte, tolik peněz budete v příštím roce mít. Kdysi se místo čočky pojídaly i kroupy, hrách, krupice nebo rýže. K čočce si můžete dát i volské oko, které je spojeno se vznikem nového života.

Pohlídejte si na talíři i štěstí

V žádném případě byste neměli na Nový rok pojídat žádnou drůbež. Zbytečně by vám z domova uletělo štěstí. Týká se to i zajíce a králíka, kteří by se štěstím hbitě utekli a také ryb, s nimiž by odplulo. Když už si k čočce chcete dopřát maso, sáhněte po vepřovém a nejlépe po rypáčku, který údajně do rodiny štěstí přiláká.

Nikomu byste neměli nejen půjčovat, ale ani dávat peníze. Tento dotyčný by vás o ně během příštího roku pouze připravoval. Zdroj: Shutterstock

Dejte si „nohy nahoru“ a hlavně neuklízejte

Na Nový rok byste měli být v klidu s rodinou a dát si po obědě příjemnou společnou procházku. Hlavně se nepouštějte do úklidu, abyste si nevymetli z domu štěstí. Nevynášejte ani odpadky, celý příští rok by vám doma něco totiž chybělo. Stejně tak se vyhněte praní a věšení prádla, říká se, že byste tím mohli přivolat smrt v rodině nebo nějaké velké neštěstí.

A co byste naopak měli udělat?

Právě na Nový rok se ohákněte do nových šatů, protože pak budete „noví“ celý rok a dejte si do peněženky co nejvíce peněz, nebudete se muset obávat žádné nouze.

