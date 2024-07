Konečně jste se odhodlali pořídit si nový, výkonnější, vysavač, ale velmi brzy zjišťujete, že se jeho účinnost snižuje, případně došlo dokonce k poruše? Na vině nemusí být výrobce. Pamatujme si, že i o tento přístroj je nutné správně pečovat a dodržovat zásady práce s tímto důležitým pomocníkem.

Mnoho problémů, od sníženého výkonu až po zničený motor, je způsobeno neobratností nebo nedbalostí uživatele vysavače. Stejně jako všechny ostatní přístroje potřebuje totiž pravidelnou údržbu, jinak jeho životnost zkrátíme na minimum. Proto je nutné pečlivě si zapsat některé hlavní prohřešky, kterých se na vysavači dopouštíme – a hlavně se jich pro příště vyvarovat.

Video v kanálu Heureka na youtube poradí s výběrem vysavače:

Zdroj: Youtube

Jen na jemné nečistoty

Každý stroj je připraven na svoji práci, ale neměli bychom jej přetěžovat. Domácí vysavač si kupujeme proto, abychom zbavili podlahu, případně čalouněný nábytek, hromadícího se prachu, případně drobných nečistot.

Rozhodně bychom si měli rozmyslet jeho použití třeba v autě, které slouží pro přepravu stavebního materiálu, případně nevidělo úklidové zařízení už pár měsíců. Větší kamínky, ale i kousky hraček jako jsou stavebnice a podobně, mohou vysavač ve vteřině zlikvidovat. Proto je vždy třeba čištěný povrch nejprve prohlédnout a velké nečistoty odstranit manuálně.

Pozor na čistotu

Pamatujte, že tento pomocník bude dobře fungovat jen v případě, že jím bude moci bez problémů proudit vzduch, který zároveň nasává nečistoty. Na průchodnost vysavače má velký vliv jak čistota filtru, tak i dostatek prostoru v sáčku, případně nádobě na prach.

Při znečištění vnitřních částí, nebo při přeplněném vysavači, nebude mít odpovídající výkon a navíc bude přetěžován motor, který se může při takovém dlouhodobějším používání zničit.

Vlhko zničí motor

Vysavač nikdy nepoužívejte na mokré, ale ani vlhké podlahy (samozřejmě pokud k takovému užití nejsou přímo vyrobeny). I když se vám zdá, že je koberec jen mírně zavlhlý, věřte, že z většího povrchu dokáže vysavač získat nečekané množství vody, které pak může zničit motor, a dokonce vést až k jeho vznícení.

close info Africa Studio / Shutterstock zoom_in Aby vysavač dlouho fungoval, musíme se o něj správně starat.

Nechte vysavač odpočinout

Vysávání určitě není práce, na kterou bychom se celý týden těšili, a tak jej chceme mít co nejdříve za sebou. I v tom ale může vězet schovaný problém v podobě možného přehřátí motoru. Chcete-li uklidit celý byt najednou, může se to v případě větších prostor protáhnout i na půl hodiny nebo více.

To už je opravdu hodně. Proto si raději udělejte po čtvrt hodině krátkou přestávku, kterou využijete k jiné činnosti, nebo k odpočinku, a vysavač zatím zchladne. Prodloužíte tím jeho životnost a budete s ním také déle spokojeni.

Najděte mu správné místo

Můžeme si sice namlouvat, že na vysavači vlastně není co pokazit, ale věřte, že mu výrazně uškodí také nevhodné umístění v době, kdy čeká na svoji příští příležitost. Odložení do vlhkého prostředí nebo do místnosti, kde je přílišný chlad, případně se zde teplota často střídá, může takovému přístroji uškodit.

Návod není k ničemu

Dokonale uklizená domácnost je snem většiny z nás, a proto mnohdy neváháme do vysavače investovat nemalé sumy. Proto bychom neměli litovat několika minut (nebo desítek minut), a po jeho pořízení si přečíst návod. Může jít o zařízení, které vyžaduje speciální údržbu, který předchozí vysavač, který jste dostali od babičky do výbavy, určitě nepotřeboval. Při dodržení stanovených pravidel ušetříte čas, peníze i nervy. A to se už vyplatí.

