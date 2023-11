close info Shutterstock.com / Cegli

Šárka Kabátová 20. 11. 2023 7:30 clock 3 minuty video

Objevily se vám doma na zdech nevzhledné fleky a nepříjemný zápach? Vypadá to, že máte co do činění s plísní. Čemu byste se měli raději vyhnout a co nikdy nedělat?

Pokud se vám doma na zdech objevila plíseň, jednejte co nejrychleji a předcházejte jejímu možnému rozšíření. Kromě toho, že je neestetická, narušuje také povrchový materiál, a především škodí zdraví. Plísně způsobují mnohé alergie a dýchací potíže. Mohou být však i podnětem ke vzniku dřevokazných hub. Proto je nutné jim předcházet a co nejrychleji a nejúčinněji je likvidovat. Určitě byste se však měli vyhnout jednomu kroku, kterého se mnozí zbytečně dopouštějí a z dlouhodobého hlediska by situaci ještě zhoršil. Jak odstranit plísně ze stěn v interiéru dle odborníků se podívejte v tomto YouTube videu kanálu BARVY a LAKY: Zdroj: Youtube Nikdy nová malba bez ošetření Rychlým, ovšem značně neefektivním způsobem, jak se někteří z nás chtějí zbavit plísně, je přemalování inkriminovaného místa barvou. Ovšem bez toho, aby se nejprve plísně zbavili. Nejde však o nejlepší nápad, naopak jen zvýšíte riziko rozšíření. Ačkoliv bude chvilku vypadat, že je problém zažehnán, brzy se opět projeví, a to často v mnohem větší míře. Spóry plísní budou stále živé a jejich rozsah se zvýší mnohdy i o více než 50 %. A co barva proti plísním? Na trhu jsou k dostání i barvy s protiplísňovým účinkem. Ale ve skutečnosti slouží spíše jako prevence a ochrana. Pokud je zeď již zasažena, jednalo by se po nátěru touto barvou opět jen o krátkodobé řešení. Fungicidní chemikálie, které odpuzují v barvě plísně, časem ztrácejí svou účinnost a plíseň se tak většinou znovu objeví. close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Plíseň můžete odstranit mechanicky, je nutné odstranění provést do maximální možné hloubky. Nejprve ošetřit, pak až malovat Plíseň můžete odstranit mechanicky, je nutné odstranění provést do maximální možné hloubky, abyste se zbavili veškerých spórů. Napadené lokality nejprve namočte vlažnou vodou s náležitou dezinfekcí, díky tomu se spóry nebudou šířit vzduchem. Následně plochu otřete čistým hadříkem včetně okolních míst do vzdálenosti 10 cm. Pak vezměte škrabku a plíseň důkladně oškrábejte i se zasaženou omítkou. Po důkladném oschnutí a opravení zdi použijte termoizolační nátěr nebo fungicidní barvy. close info Profimedia zoom_in Perfektním pomocníkem je jedlá soda. Na plíseň funguje jedlá soda Perfektním pomocníkem proti plísním je jedlá soda. Smíchejte potřebné množství s trochou vody a vytvořte si hustou pastu. Následně ji naneste všude tam, kde se objevila plíseň. Pak ji nechte zaschnout a zhruba po půl hodině ji setřete. Pokud budete chtít sodu využít jako prevenci, smíchejte 2 kávové lžičky bílého prášku s 0,5 l vody a nastříkejte tuto směs pomocí rozprašovače na problematická místa. Související články close Domov a bydlení Vezměte vlhčený kapesník, rýži a kousek provázku. Vznikne fantastická věc do domácnosti video close Domov a bydlení Domácí hnojivo na toulitku, po němž pokvete jak šílená. Stačí kousek mrkve, podívejte video Zdroje: www.huffingtinpost.co.uk, www.bydlimekvalitne.cz, www.cxeskykutil.cz

tag Plíseň YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít