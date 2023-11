Patříte mezi ne zcela zkušené řidiče? Zkuste se vyvarovat začátečnických chyb, které často dělají i otrlí jedinci za volantem. Co nikdy nedělat za jízdy v autě a neničit tak nejen jeho vybavení, ale i své zdraví?

Pokud si vážíte svého vozidla, držte se základního pravidla a v první řadě mu naslouchejte. Podle zvuku jeho motoru poznáte mnohé. Určitě dejte také na rady manuálu a vždy se dokonale seznamte s výbavou konkrétního vozu a jeho ovládáním. Díky tomu svůj vůz nejen dokonale poznáte, ale budete vědět, co nedělat a co mu v žádném případě nesvědčí. Protože teprve pak to bude opravdová „jízda“!

Bojíte se řídit? Podívejte se na tipy, jak se vyjezdit a nebát se v tomto YouTube videu kanálu Vyjezdi se:

Zdroj: Youtube

Na tlačítka vždy s citem

V současné době vám s ovládacími prvky vašeho vozidla pomůže nejen manuál, ale i mnohé rady z internetu a sociálních sítí. Jedním z velkých rádců je i britský automechanik Scotty Kilmer.

Během své 55leté kariéry nabyl mnoha zkušeností a jeho tipy jsou poměrně užitečné a praktické. Dává řidičům rady, na která tlačítka si dát na palubní desce obzvlášť pozor.

close info Profimedia.cz zoom_in Využívejte klimatizaci v autě správně.

Záhadným tlačítkem je klimatizace

V jednom ze svých nedávných videí s názvem „Nikdy nemačkejte toto tlačítko za jízdy“, který získal více než 33 000 lajků, informoval Kilmer své sledující o různých funkcích klimatizace a o tom, jak tlačítko využívat správně a ovlivnit tak pozitivním směrem možnou hladinu oxidu uhličitého ve vozidle. Jeho rady se týkají především dlouhých cest, kdy se mohou škodliviny v interiéru automobilu nebezpečně kumulovat.

Recirkulace jen v horku

Doporučuje tedy využívat spíše nastavení čerstvého vzduchu z venku, oproti funkci recirkulace. Ta se má využívat spíše v horkých letních dnech a potřebujete-li interiér auta ochladit co nejrychleji. Zároveň byste měli vždy v zadní části vozu trošku pootevřít okénko, aby mohl vzduch proudit i ven.

Riziko únavy a pomalých reakcí

Pokud budete recirkulaci používat v běžných dnech, hrozí, že budete ospalí a vystavujete se riziku mikrospánku. Vyšší než průměrné hladiny oxidu uhličitého v autě totiž omezují kognitivní schopnosti řidiče a jeho reakce se nebezpečně zpomalují.

close info Profimedia.cz zoom_in Pokud budete recirkulaci používat v běžných dnech, hrozí, že budete ospalí a vystavujete se riziku mikrospánku.

Pozor na příliš silný proud studeného vzduchu

Pokud se nechcete vystavovat možnému onemocnění, vyhněte se také pouštění větráku na silný výkon a nemiřte ho nikdy přímo na sebe či spolucestující. Díky silnému proudu příliš studeného vzduchu můžete velice snadno rychle onemocnět a uhnat si bolest v oblasti krční páteře. Větráky klimatizace by proto měly vždy směřovat do prostoru, a to směrem vzhůru. Díky tomu se vnitřek auta ochladí rovnoměrně.

Zdroje: www.express.co.uk, www.novinky.cz, www.autozive.cz