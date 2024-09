Znáte všechna pravidla o běžném odpadu? Určitě byste měli vědět, co do něj neházet! Vyhnete se tak zbytečným finančním sankcím.

Od počátku roku 2021 platí v České republice nový zákon o odpadech, který přinesl řadu novinek, zejména v oblasti třídění. Jednou z nejvýznamnějších změn je zavedení povinného odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu, tedy bioodpadu. Tato povinnost se týká jak domácností, tak firem a institucí. Za nesprávné ukládání hrozí vysoké pokuty. Jaké druhy odpadu nepatří do běžného odpadu?

Víte, co neházet a nevylévat do toalety a kanalizace a proč? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu VAK Beroun:

Zdroj: Youtube

Třídění bioodpadu důležité

Bioodpad, představuje významnou část komunálního odpadu. Při ukládání na skládku dochází k jeho rozkladu, přičemž se uvolňují skleníkové plyny, které přispívají ke změně klimatu. Není proto od věci pořídit si nebo používat kompostér. Navíc tak získáte kvalitní organické hnojivo, které můžete využít v péči o zahradu.

Co nedávat do běžného odpadu

Podle nového zákona nedávejte nikdy do běžného odpadu veškerý kuchyňský odpad rostlinného původu, zbytky potravin, kávovou sedlina, čajové sáčky, vaječné skořápky, vlasy, zvířecí chlupy a piliny, patří do biokontejneru. Do bioodpadu však nepatří maso, kosti z masa, mořské plody, tuky, oleje, plenky ani nemocniční odpad.

close info gcpics / Shutterstock.com zoom_in Popelnice na bioodpad se objevují stále častěji.

Za nesprávné třídění hrozí sankce

Za nesplnění povinnosti odděleného sběru bioodpadu hrozí jak fyzickým, tak právnickým osobám vysoké pokuty. Výše pokuty se odvíjí od závažnosti přestupku. Jestliže vyhodíte například zbytek nedojedené pizzy do hnědé popelnice, hrozí vám pokuta až 10 milionů korun. Ještě vyšší pokuta vás čeká v případě, že s odpadem nenakládáte dle jeho skutečných vlastností. Když tedy vyhodíte například papír do plastu, můžete zaplatit pokutu až 25 milionů korun.

Co se děje s bioodpadem

Sběrný svoz odváží bioodpad ke zpracování v bioplynové stanici nebo do kompostáren a později se využívá jako kvalitní organické hnojivo.

close info shutterstock zoom_in Kompostování je skvělý způsob, jak recyklovat bioodpad a vrátit živiny zpět do půdy – krok k bezodpadkové domácnosti.

Proč bioodpad třídit

Povinné třídění bioodpadu je důležitým krokem k ochraně životního prostředí a udržitelnému hospodaření s odpady. Každý z nás může přispět k lepšímu životnímu prostředí tím, že bude správně třídit odpad a využívat možnosti kompostování.

Zdroje: www.denik.cz, www.kokoza.cz, www.meneodpadu.cz