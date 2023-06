Házíte tyhle věci do záchodu? Zaděláváte si na vážný problém

Toaleta není popelnice. A některé věci vyhozené do záchodu vás mohou přijít zatraceně draho!

Průměrný záchod dokáže pojmout velké množství lidských exkrementů. I s toaletním papírem si poradí, ale jsou věci, které pojmout nedokáže. Jde zejména o nerozložitelné odpady, které sice projdou toaletní mísou, ale uvíznou v potrubí a při větší míře mohou ucpat záchod, stoupačky nebo způsobit havárii. Pokud si chcete odepřít tenhle pekelný zážitek, dejte si pozor, co házíte do mísy. I zdánlivě nevinné předměty mohou způsobit velkou nepříjemnost. A tady je pár z nich:

Na videu se dozvíte, co jednoznačně do záchodu nepatří:

Vlhčené ubrousky

Jistě, vlhčené ubrousky jsou hygienická pomůcka, která vám dává pocit svěžesti a čistoty. Není divu, že ji pak automaticky spláchnete do záchodu. Jenže ouha! Vlhčené ubrousky nejsou rozložitelné jako klasický toaletní papír. Tvoří je netkaná celulóza, případně plasty, které se ve vodě nerozpouští.

Pokud je hodíte do záchodu, nahromadí se v potrubí a pak už se jen můžete modlit, kdy se tahle „němá barikáda“ stane neprostupnou a váš záchod se ucpe. Podle Evropské federace asociací vodních a odpadních vod (EurEau) je nejvíce toalet ucpáváno právě spláchnutými vlhčenými ubrousky, tak pozor na to!

Vlhčené ubrousky mají jiné složení než toaletní papír. V záchodové míse se nerozloží. Zdroj: Profimedia

Vata, tampony a vložky

Vata se vyrábí ze stoprocentní bavlny. Výborně absorbuje vodu či jiné tekutiny, ale bohužel je velmi špatně rozložitelná. To bohužel platí i o dámských vložkách a tamponech. Proto není divu, že tyto prostředky dámské hygieny mají tendenci ucpávat kanalizaci. Všechen tenhle odpad patří do koše.

Olej z vaření

Tuk použitý na smažení řízků se připálí a pak už není použitelný. Co s ním? Pokud ho spláchnete od záchodu, může se stát, že ztuhne a usadí se na stěnách potrubí. Pak už je jen otázkou času, kdy se z tohoto nánosu stane neprostupná zeď, která nepustí ani kapičku odpadní vody. Co pak? Řešením je pročistit potrubí svépomocí – takzvaným perem nebo si zavolat instalatéra. Ale zalevno to určitě nebude.

Náplasti a další „plastové drobnosti“

Je jedno, jestli jde o větší či menší náplast – v každém případě jde o maličkost, která se ve WC nerozpustí. Totéž platí o dalších plastových drobnostech, jako je víčko od pasty, vatové tyčinky a další… Neriskujte a všechen tenhle drobný odpad katapultujte do koše.

Zbytky jídel

Nedojedený oběd, pozůstatky bramborové kaše v hrnci či starší polévka… Ať máte jakýkoliv jídelní přebytek, nesplachujte ho do záchodu! Zbytky jídla se usadí na potrubí a vytvoří na něm časem neprostupnou krustu. V opačném případě začnou zahnívat nebo se stanou baštou pro potkany. V extrémním případě se může stát, že vyhladovělý potkan se může přes kanalizaci dostat i do vašeho WC. A o takovou návštěvu určitě nestojíte.

Spláchnuté zbytky jídel jsou potravou pro potkany. Zdroj: Profimedia

Kondomy

Pánské ochrana proti početí se vyrábí z latexu a je potahována mazivy. To znamená, že se nerozkládá a navíc se v potrubí chová stejně jako tuk. Přilepí se na stěnu trubky a časem způsobí její neprůchodnost.

Dentální niť

Vypadá nevinně. Co by taková drobnost mohla způsobit? Ale divili byste se… Dentální niť je nerozpustná, vláknitá a dokáže se omotat kolem spláchnutých předmětů a vytvořit společně s nimi základ pro další problémy.

Vlasy a chlupy

Jde sice o drobný odpad, nicméně, i ten dokáže napáchat spoustu škody. Lidské vlasy (a chlupy) se rozkládají velmi pomalu. Ve spojení s jiným odpadem mohou vytvořit chuchvalce, které podobně jako sněhová koule budou na sebe nabalovat další a další nečistoty. Smutný konec téhle pohádky už znáte…

Vlasy fungují jako sněhová koule. V potrubí na sebe nabalují další a další nečistoty. Zdroj: Profimedia

Léky, ředidla, lepidla

Jakékoliv chemikálie se nesplachují. Ať už se jedná o léky, zbytky malířských barev, lepidel nebo ředidel. Jejich průtok kanalizací může způsobit nebezpečné plyny, ale zároveň je tu riziko i znečištění podzemních vod. Proto nikdy s takovým odpadem k záchodové míse nechoďte.

Cigaretové nedopalky

Podle ekologů se ročně vyhodí 4500 milard cigaretových nedopalků. Tyhle „zbytky tabákové vášně“ nejenomže kontaminují životní prostředí, ale mohou napáchat dost zla i na záchodech. Cigaretový nedopalek se totiž skládá z filtru, který je vyroben z acetátových vláken a v přírodě se rozkládá dlouhých 15 let. Toxické látky, které obsahuje zbytek „vajglu“, se rozkládají na mikroskopické plastové částice. V potrubí se cigaretové „špačky“ chovají jako nasáklá houba. Pokud projdou do řek a moří, stávají se pohromou pro ryby, které masivně umírají.

