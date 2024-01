S Novým rokem je spojováno mnoho pověr a obyčejů, které mohou přinášet štěstí, ale také smůlu. Co se týče jídla, tak některé pochoutky byste na Nový rok v žádném případě připravovat neměli. Dejte si na ně pozor, je to důležité!

Stejně jako o vánočních svátcích, kdy lidé dodržují hned několik tradic, tak i s příchodem nového roku tomu není jinak. Právě během prvního dne v novém roce je velmi zásadní, co jíte. Dávné tradice totiž říkají, že některé pokrmy vám mohou přivodit smůlu, jiné zase bohatství a štěstí. Nedovolte vkročit do nového roku levou nohou!

Uvařte si novoroční čočku s uzenou kýtou podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu BILLA Česká republika:

Zdroj: Youtube

V hlavní roli maso

Na Nový rok byste se měli vyhnout určitým druhům masa, u kterého hrozí ztráta štěstí po celý rok. V tento den proto nejezte jakoukoliv drůbež či jiné ptactvo, štěstí by vám uletělo. Nekonzumujte ani králíka nebo zajíce, kdy by vám štěstí zase uteklo. V poslední řadě nepřipravujte také žádnou rybu, jelikož by mohlo uplavat. Co tedy jíst pro šťastný a úspěšný rok?

close info maraZe / Shutterstock.com zoom_in Na Nový rok si nedávejte drůbež, rybu a ani zajíce či králíka.

Typická čočka s vepřovým

Chcete si dopřát vše, na co jen pomyslíte, a přitom neřešit peníze? Uvařte si na Nový rok čočku, která vám dostatek peněz zajistí. Bohatství a štěstí si můžete pojistit také vepřovým masem, především prasečím rypáčkem, jelikož se považuje za symbol štěstí. Zároveň toto zvíře nikdy necouvá zpět, a proto se do starého roku už nebudete muset ohlížet.

Hrachové zrno uvnitř vánočky

Pečení vánočky je spojováno jak s Vánocemi, tak i s prvním lednovým dnem, kdy se vánočka podává. V ní by se však mělo objevit jedno hrachové zrnko, které předpovídá prosperitu a štěstí tomu, kdo ji ve svém kousku najde. Dotyčnému v novém roce nehrozí ani nedostatek, ani nouze.

close info Profimedia zoom_in Vánočka patří mezi oblíbené pokrmy Vánoc, která se peče téměř v každé domácnosti.

Pálivá paprička proti zlým duchům

Není radno podceňovat také sílu pálivé papričky, která si dokáže poradit se zlými duchy a špatnými úmysly. Překonejte pálivost a štiplavost papričky a ukousněte si její špičku na Nový rok. Posílí vás a ochrání před vším zlým, co kolem ve stínech číhá.

Kuličky granátového jablka

První lednový den se neobejde ani bez granátového jablka, jehož kuličky mají blahodárnou moc. Předpovídají v novém roce zdraví, plodnost a bohatství. Pokud budete v jejich moc věřit, pak dokážete všechno, nač si jen pomyslíte.

Zdroje: blesk.cz, kudyznudy.cz, radynacestu.cz