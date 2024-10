Chcete se dozvědět, o co nepřijdete v případě nesplacených dluhů? Prozradíme vám, co nelze vlastníkům majetku při exekuci zabavit.

Přestože je exekuce značně nepříjemná situace, zákon chrání základní životní potřeby dlužníka a jeho rodiny. Když se v této situaci náhodou ocitnete, nebojte se vyhledat odpovídající pomoc a hájit svá práva. Co všechno si můžete v případě exekuce ponechat a jaké věci jsou pro exekutora nedotknutelné?

Co vše vám může zabavit exekutor? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu REFRESHER CZ:

Zdroj: Youtube

Co je úkolem exekutora

Základním posláním exekutora je vymáhání dluhů s cílem uspokojit pohledávky věřitelů. Může tedy přikročit k tzv. mobiliární exekuci, tedy zabavení majetku.

Exekutoři musí dodržovat pravidla

Exekutory často veřejností vnímá jako „vymahače”, kteří si mohou dělat vše, co se jim zlíbí. Ve skutečnosti jsou však jejich práva a povinnosti striktně vymezené schválenými předpisy a při výkonu své práce musí dodržovat přesně stanovená pravidla.

V případě, že by měl dlužník pochybnosti o správnosti jeho jednání, má možnost oslovit exekutorskou komoru nebo Ministerstvo spravedlnosti a podat na něho stížnost.

close info shutterstock.com zoom_in Přestože je exekuce značně nepříjemná situace, zákon chrání základní životní potřeby dlužníka a jeho rodiny.

Majetek, který je chráněný před exekucí

Výjimky, co smí a nesmí exekutor dlužníkovi zabavit, stanovuje zákon a jejich smyslem je chránit základní potřeby a práva dlužníka. Obecně nemůže zabavit majetek, který je nezbytný pro uspokojení základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. O co se jedná konkrétně?

Nutné vybavení domácnosti

Exekutor má zakázané zabavit běžné a nezbytné věci pro osobní potřebu a běžný život dlužníka. Jedná se například o některé spotřebiče jako je lednička, sporák či pračka, mikrovlnná trouba a další spotřebiče nezbytné pro vaření a úklid.

Stejně tak se to týká kuchyňské linky, stolu a židlí, postele, matrace, přikrývky a polštáře v nezbytném množství, které jsou nezbytné pro běžný život. Ovšem například gauče, nočního stolku nebo televize se to netýká.

Oblečení a obuv

Dalšími věcmi, o které určitě nepřijdete, je oblečení a obuv, a to ani věci ostatních členů rodiny, které jsou nezbytné pro osobní potřebu.

Věci nezbytné pro výkon povolání

Jestliže se jedná o soukromého podnikatele, k zabavení věcí exekutorem nepodléhají ani věci, bez nichž by dlužník nemohl vykonávat svou práci, a to „alespoň v minimálním rozsahu”.

close info Isifa.com zoom_in Exekutor má zakázané zabavit běžné a nezbytné věci pro osobní potřebu a běžný život dlužníka.

Morální důvody

Dále by se exekuce neměla vztahovat na takové věci, jejichž odebrání by bylo v rozporu s etickou morálkou. V tomto případě se jedná o osobní věci jako je například snubní prsten, doklady, diplomy, medaile, fotografie, dopisy, studijní, školní potřeby a dětské hračky, náboženská literatura a další osobní předměty. Týká se to i zdravotnických potřeb a pomůcek, léků, domácích mazlíčků a hotovosti do výše dvojnásobku životního minima.

