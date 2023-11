Věk je jen číslo, které ve skutečnosti moc neznamená. A i ženy ve vyšším věku mohou vypadat mladší a svěží, než ve skutečnosti jsou. Pomůže vám k tomu i správný výběr oblečení. Co nenosit po 60 a čemu se raději vyhnout?

Pokud patříte již mezi šedesátnice, neznamená to, že by z vás musely být už jen „staré“ babičky. I v tomto období může být každá žena krásná, stylová a je dobré si zachovávat stále jistý standard. Stačí dodržovat zdravý životní styl a provést drobné úpravy v šatníku. Neznamená to však, že byste si měla pořídit oblečení pro mladší ženy! Dejte raději na tipy zkušených, kteří vědí, co je a není pro tento věk vhodné. Díky tomu budete stále elegantní a v kurzu.

Na 35 nápadů na neformální oblečení pro ženy nad 60 let se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Outfit Trends:

Rady stylistky

Každá žena, a to v každém věku, by ráda vypadala mladší. V současné době máme mnoho možností, jak si uchovat svěžest a krásu, a to nejen díky pestré stravě, účinné kosmetice a zdravému životnímu stylu, ale i pestrému výběru oblečení. Záleží vždy na adekvátní volbě vzhledem k danému věku, na souladu s konkrétním daným typem člověka a samozřejmě na vhodném sladění. Správně zvolené oblečení vám může ubrat roky, špatná volba vás však může v celkovém dojmu udělat starší, než ve skutečnosti jste.

Stylistka a módní influencerka Michelle Shelly na svém YouTube kanále Style/Fashion over 60 prozradila, co je pro ženy v tomto věku vhodné v šatníku mít a co je naopak lepší vyřadit. S trochou pozornosti a citu můžete i po šedesátce vypadat skvěle a stárnout s grácií! Jak říká Michelle Shelly: „I jednoduchá úprava v šatníku může ženě ubrat roky.“ Veškeré rady najdete v jejím videu s názvem „10 módních chyb, které vás dělají starší“.

close info Profimedia.cz zoom_in Častou volbou jsou po 60 beztvaré tuniky. Volte lepší a zajímavější cestu!

Nepřehánějte to s delšími tunikami

Jednou ze základních rad stylistky je, aby si ženy po 60 nemyslely, že musí své tělo jen zahalovat. Mnohdy je výsledek nehezký a zbytečně popřete své ženské rysy. Častou volbou jsou proto beztvaré tuniky. Přestože se jedná o poměrně praktický kousek, není vhodný pro všechny a vždy. Tuniky nejsou lichotivé především pro menší a drobné ženy. Vždy je lepší kratší střih, což platí i pro vyšší dámy. Přesto se jedná o poměrně fádní kus oblečení.

Nikdy volné nahoře i dole

Velkým přešlapem, kterému je lepší se vyhnout, je vzít si na sebe volnou tuniku a k ní volné plandavé kalhoty. Svou případnou silnou postavu tak jen zvýrazníte! Raději volte úzké tmavé kalhoty nebo pohodlné džíny.

Rukávy ve správné délce

Postupem času, hlavně u žen, které necvičí, se na pažích tvoří poměrně povadlá pokožka. Pokud se vás tento problém týká, vyhýbejte se oblečení na ramínka či s moc krátkými rukávy. Ideálním řešením jsou košile a halenky i trička s tříčtvrtečním rukávem. Dbejte i na to, aby rukávy nebyly moc těsné a nezvýrazňovaly možné nedostatky.

close info Profimedia zoom_in Ideálním řešením jsou košile a halenky i trička s tříčtvrtečním rukávem.

Chcete zamaskovat bříško?

V tomto věku se ženy často potýkají s větším nebo povoleným břichem. Nenoste tedy sukně či kalhoty s pružným pasem či dokonce šňůrkou v pase. Přestože jste v těchto partiích silnější, volte střih s úzkými nohavicemi a vezměte si k nim volný svetr či blůzku.

