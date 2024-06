Pračka je výborný pomocník a těžko si bez něj dokážeme život představit. I když je to spotřebič praktický a stále inovovaný, některé věci bychom neměli dávat ani do moderních chytrých praček.

Ani pračka nevypere všechno

Je snad nějaké oblečení, které do pračky vůbec nepatří? Dnešní moderní pračky se pyšní programy, které by skutečně měly zvládnout vyprat všechno možné. Mají volby jako „ruční praní“, které by mělo být vhodné i pro ty nejdelikátnější kusy textilu, barvy a aplikace, které jsou často součástí ručně vyráběných látkových oděvů i hraček nebo dekorací. Přesto se některé prádlo do pračky nehodí!

A co boty? Patří do pračky? Některé se v pračce skutečně dají prát, ale vždy takový počin zvažte. Podívejte, co o praní bot v pračce říká pracovník obchodní značky OKAY v příspěvku na firemním YouTube kanálu.

Co ještě nepatří do pračky?

Například plavky a dámské spodní prádlo může praním v pračce velmi trpět. Záleží především na materiálu i zpracování, nicméně málokdo pere prádlo ručně. Protože podprsenky i například krajkové kalhotky do pračky stejně strkáme, hodí se mít na praní pár pomůcek.

Nejjednodušší i praktický je obyčejný sáček na zip ze síťovaného polyesteru, který částečně prádlo ochrání. Vhodné jsou také uzavíratelné krabičky a košíčky, které navíc podprsenku nedeformují a tvarovaná výztuha či opora se díky tomu neláme. Navíc ochrana zabrání tomu, aby se v pračce ztratila kostice nebo se zasekly háčky zapínání.

Speciálně s flitry pošitými oděvy či jinými i lepenými třpytkami si říkáte o nevratně zničené oděvy, pokud je budete prát v pračce. Vždy se informujete o způsobu čištění u výrobce, perte na velmi nízké teploty a z rubové strany.

Velmi podobné je to také s krajkami a jinými velmi jemnými materiály. Praní v pračce sice celý proces čištění usnadní, ale výsledky skutečně nemusí být ideální a starší ručně zpracované krajky, obšívání, výšivky, ale také háčkované části oděvů i bytového textilu můžete v pračce nedopatřením zcela zničit.

Pokud je to nutné, perte jen tyto konkrétní kusy oděvů či textil a nemíchejte je s dalším prádlem. Pračku nastavte nejen na jemné či ruční praní a nízkou teplotu, ale také velké množství vody čili symbol plné vaničky, aby nedocházelo ke zbytečnému tření. Používejte jen jemné prací prostředky a pozornost věnujte také správnému sušení.

Do pračky rozhodně nepatří velmi špinavé prádlo. Zdá se to možná zvláštní, ale pokud máte deku obalenou chlupy línajícího psa nebo montérky nasáklé olejem, benzínem, petrolejem či ředidly, pak zapomeňte na pračku a maximálně se snažte zbavit jednak chlupů a pak i zápachu a skvrn po zmíněných látkách.

Pokud byste tyto silně znečištěné materiály dali do pračky, nejen že byste nedocílili uspokojivého výsledku vypráním, ale navíc by byla špinavá a patrně také zapáchající celá pračka i prádlo, které byste k těmto materiálům přidali.

close info smrm1977 / Shutterstock zoom_in Před praním prádla a dek v pračce je zbavte maxima chlupů. Jinak se nalepí i na ostatní oblečení v bubnu pračky.

Problematický může být i bytový textil

Problematické jsou také příliš rozměrné deky, polštáře, hračky či dokonce peřiny. Buben pračky by měl být naplněn maximálně do dvou třetin, aby se mohlo prádlo v bubnu hýbat a máchat.

Tyto nadměrné a navíc velmi savé předměty nejenže uspokojivě nevyperete, ale navíc vám mohou pračku také roztančit po celé místnosti, až zcela zdemolovat. Typicky se tak nestává po prvním takovém praní, ale touto nadměrnou zátěží samozřejmě dochází ke značnému opotřebení až poškození.

Některé materiály se nesmějí prát nikdy! Platí to například pro některé polštáře z paměťové pěny. Ty jsou sice významně menší a vejdou se do bubnu i dva nebo tři, nicméně materiál nasákne vodu, kterou následně není možné snadno vyždímat či vysušit. Takto namočený polštář budete sušit několik týdnů! Proto je na štítku vždy uvedeno, zda je možné, a hlavně jakým způsobem, polštář prát.

