Nechcete si zbytečně poničit kvalitní kuchyňské nádobí? Tak to by vás mohlo zajímat, co nesmažit na litinové pánvi!

Pokud máte doma některé kusy kuchyňského nádobí z litiny, můžou vám sloužit po celý život. Ovšem pouze za podmínek, pokud víte, jak s nimi zacházet. Existují totiž potraviny, které byste na něm rozhodně připravovat neměli. Jak se správně postarat o litinovou pánev? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu PolisBBQ: Zdroj: Youtube Kyselé potraviny Litina a kyselost prostě nejdou dohromady! Kyselé potraviny totiž odstraňují z litiny kovy, které se následně dostávají do připravovaného pokrmu. Není tedy v ohrožení jen kvalita litinového povrchu, ale především vaše zdraví. Pro tyto případy je vždy lepší použít nádobí z nerezového materiálu. Utrpí i výsledná chuť připravovaného pokrmu. Jakmile například necháte kyselou omáčku vařit příliš dlouho na litinové pánvi, bude mít „kovovou“ chuť nebo nasákne aroma, které později ovlivní vůni dalšího připravovaného jídla. close info Hitdelight / Shutterstock.com zoom_in Ryby připravujte v nádobí z dokonale nepřilnavých materiálů. Ryby Podobný problém nastává i u ryb. Jejich specifická vůně se může později objevit u dalších pokrmů. Stejně tak je častou potíží i připékající se kůže. Raději ryby připravujte v nádobí z dokonale nepřilnavých materiálů, dosáhnete tak určitě mnohem lepších výsledků. Bez problémů však na litině můžete připravovat steaky z tuňáka. Naopak losos nebo treska zanechají na vašem nádobí pěknou spoušť. Vajíčka Na litinové pánvi také nikdy nepřipravujte vajíčka. Nikdy se nebudou smažit rovnoměrně a hlavně strávíte poměrně dost času seškrabováním připálených zbytků. close info shutterstock.com zoom_in Na litinové pánvi také nikdy nepřipravujte vajíčka. Kořeněná jídla Jak již bylo zmíněno, litina má tendence nasávat silné vůně. Na litinovém nádobí proto nepřipravujte pokrmy, v nichž je velký podíl česneku, kmínu, kari, kurkumy či zázvoru. Podobně je na tom i červená paprika nebo skořice. Tip V nádobí z litiny nepřipravujte pokrmy nikdy zbytečně dlouho. Nejenže tím budete šetřit jeho ochrannou vrstvu, ale zároveň jídlo nevysušíte. Litina totiž drží dlouho teplo, a to i po sundání z plotýnky. Jak litinu správně čistit Jakmile jídlo z nádobí vyjmete, nechte ho řádně vychladnout a co nejdříve ho umyjte horkou vodou s malým množstvím prostředku na mytí nádobí. Nechte ho uschnout, nebo ho dokonale vysušte utěrkou a na závěr potřete jeho vnitřní vrstvu trochou jedlého rostlinného oleje. Související články close Domov a bydlení Připálený vnitřek trouby může být čistý bez drhnutí: Využijte sílu tohoto prášku a zapněte ji video close Domov a bydlení Nasypte si přes noc sůl do bot nebo je vystelte touto bylinkou: Ráno budou voňavé video Zdroje: www.southernliving.com, www.jimeto.cz, www.epicurious.com

