Co nepatří do ledničky: Tyto potraviny chlad ničí, ale většina lidí je tam dává

Možná to ani nevíte, ale děláte zásadní chybu ve skladování potravin. Ne každá potravina patří do ledničky. Některým potravinám vyloženě skladování v chladnějším prostředí škodí. Pokud potraviny špatně skladuje ničíte tím jejich trvanlivost i čerstvost. Po několika dnech je můžete zbavit vitamínů a živin.

Potravina, která do ledničky nepatří se rychleji kazí a také urychluje kažení okolního jídla. Je dobré dávat pozor i na to v čem potravinu uskladníte.

Jaké potraviny do ledničky nepatří?

Mezi nejčastější potraviny, které mají lidé ve svých ledničkách a nepatří tam jsou rajčata, okurky, cukety a papriky. U těchto potravin se v lednici zastavuje proces dozrávání a připravuje zeleninu o chuť. Příliš zralá jablka také do lednice nepatří. Zralá jablka vypouští látku zvanou ethen, která urychluje zrání ostatního ovoce a zeleniny. V jejich blízkosti mohou ostatní potraviny rychleji hnít.

Správným umístěním potravin předejdete plísním. Zdroj: Profimedia

Potraviny, které patří do spíže

Rajčata, lilek, papriku, okurku nebo zázvor raději uchovávejte v pokojové teplotě. Ve vaší spíži také vydrží i potraviny jako med, kečup a hořčice. Tmavé místo najděte cibuli, česneku a bramborám. Do spíže také dejte tropické ovoce, mango, avokádo, ananas, banány, citróny, těmto potravinám chlad vyloženě škodí. Rychleji v něm černají.

Co dělat před uskladněním potravin?

Bobuloviny jako maliny, jahody nebo borůvky před uskladněním propláchněte vodou s octem v poměru 10:1. Tímto krokem zbavíte ovoce případných zárodků plísně. Ostatní ovoce a zeleninu umývejte až při jejich přípravě. Do lednice je vkládejte potraviny vždy suché. Stejně tak nikdy nedávejte do ledničky ovoce a zeleninu v igelitovém sáčku z obchodu. Plná lednice Zdroj: Profimedia

Správné rozestavení potravin v lednici

Maso a ryby ukládejte do spodních polic v lednici v těchto místech je největší chlad, nehrozí tak, že by šťáva z masa případně stekla na potraviny uložené níže. Z původního obalu maso i ryby předělejte do sáčku nebo fólie, vždy pod to dejte ještě talířek nebo misku. Těmto potravinám se v lednici doporučuje vytvořit stálé místo. Potraviny určené k okamžité spotřebě patří nad maso. Jsou to například šunky, salámy a sýry. Pokud má vaše lednice více polic, skladujte masné výrobky, mléčné výrobky a zbytky separátně. Dolů do přihrádky se dávají nápoje. Do přihrádek ve středu pak můžete umístit dresinky, pomazánky, máslo. Na úplném vrcholu se pak nachází místo na vejce.