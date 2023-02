Které nádobí nepatří do mikrovlnky? Než ho tam dáte, udělejte si jednoduchý test

Mikrovlnka je poklad. Pomůže vám ohřát nebo rozmrazit pokrmy. Na některé druhy nádobí reaguje vyloženě podrážděně. Víte, které to jsou?

Mikrovlnná trouba je skvělý pomocník. Během minuty vám dokáže ohřát polévku, rozmrazit rybu nebo vykouzlit nadýchaný pop corn. Důležité je ale při přípravě pokrmů použít vždycky to správné nádobí, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám.

Podle odborníků musí jít o materiály, kterými mohou pronikat mikrovlny aniž by se nádobí zahřálo nebo nedej bože roztavilo. Zároveň musí jít o hrnky, misky nebo talířky, které jsou schopné odolat teplotě do 120 °C. Co tedy používat a co naopak raději dát stranou?

Porcelán je do mikrovlnky ideální, ale nesmí být zdobený.

Vsaďte na kulaté tvary

Do mikrovlnky se doporučují nádoby určitých tvarů. Nejvýhodnější jsou nižší nádoby kulatého nebo oválného tvaru. Naopak nevýhodné jsou vyšší a užší nádoby, jejichž obsah se pak rovnoměrně nezahřeje a bývá na různých místech studený nebo naopak horký.

Porcelán bez příkras

Ideálním materiálem do mikrovlnky je porcelán. Ovšem ten čistý, užitkový, bez jakýchkoliv ozdob. Pokud vaší porcelánové výbavě malíř vetknul zlaté zdobení, pak ho určitě nepoužívejte. Mikrovlnná trouba na kov reaguje jiskřením a mohla by se poškodit.

Keramika (ale jen glazovaná)

Keramiku můžete bez problémů dát do mikrovlnky, ale ještě než to uděláte, podívejte se, jestli nádobí není popraskané a jestli má na sobě glazuru (lesklý povrch). Neglazované talíře a misky rychle přijímají vlhkost a mohly by žárem popraskat.

Papírové obaly

Papírové tašky nebo obaly, ve kterých máte zabalené jídlo jsou většinou spojené lepidlem nebo samolepkou. Tahle chemikálie se uvolňuje do jídla a vy pak riskujete zdraví.

Umělá hmota

U umělohmotných nádob je vhodné zjistit, jestli mají piktogram o vhodnosti použití do mikrovlnné trouby. Poznáte ho podle kresby nádoby nad kterou jsou namalované vlnky. Nevhodné jsou různé tenké plastové obaly od rajčat nebo hroznového vína, které by se mohly v troubě roztavit.

Kov do mikrovlnky nepatří. Stejně tak neglazovaná keramika.

Starožitný porcelán

Klasický porcelán je do mikrovlnky jako dělaný. Ale pokud jde o historický kousek po babičce, raději ho do mikrovlnky nedávejte. Nikdo nedokáže odhadnout věk nádobí a jeho složení materiálu, proto může hrozit prasknutí.

Test vhodnosti

Máte doma nádobí, u kterého si nejste jisti, jestli ho můžete vložit do mikrovlnky? Udělejte si jednoduchý test. Vložte vybraný kousek do mikrovlnné trouby a pusťte ji na 30 sekund na plný výkon. Pak hrnek, talíř nebo misku vyjměte a zkontrolujte stav. Je nádoba studená, anebo jen mírně teplá? Pak máte vyhráno. Pokud je naopak horká jako žhavý uhlík, dejte ji stranou vychladnout a do mikrovlnky nepoužívejte.

Které potraviny do mikrovlnky nepatří?

Víte, které potraviny do mikrovlnky nepatří? Mohou vám udělat pořádnou paseku.

Syrové vejce! Jeho tekutý obsah se při zahřívání mění v páru a zvětšuje svůj objem. A pak už můžete tušit, že se z vašeho slepičího pokladu stává malá bomba, která každou chvilku vybuchne.

Syrové maso. Když ho dáte rozmrazit do mikrovlnky, nic se nestane. Ale v žádném případě ho v mikrovlnce neohřívejte. Předejdete tak množení bakterií a případnému zkažení jídla.

