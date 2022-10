5 věcí, které nikdy nesmíte dávat do myčky na nádobí, riskujete své zdraví

Myčka je skvělým pomocníkem v domácnosti, kterou vlastní většina z nás. Šetří čas i energii, a proto do ní vkládáme všechny věci bez rozmyslu. To je ale chyba! Některé nádobí do myčka zkrátka nepatří.

Při nakupování nádobí jste si mohli všimnout, že výrobci občas upozorňují na to, aby se daná věc nedávala do myčky. Pak se podle toho musíte také řídit. Nejčastěji je to z důvodu nevhodného materiálu, kterému vyšší teploty vody i jejího delšího působení zkrátka neprospívají. Může se tak rychleji opotřebovat a ztratit svou funkci.

Ztupení nožů a ostrých věcí

Nože, škrabky a struhadla do myčky rozhodně nepatří. Opakovaným mytím se ostré předměty otupují. Někdy se může i stát, že již znovu nepůjdou nabrousit. Velmi nebezpečné to pak může být v případě již zmíněných nožů, které pokud nejsou ostré, mají tendenci sjíždět po povrchu potraviny, a tím byste si mohli vážně poranit prsty. Mnohdy mají nože rovněž dřevěné nebo lepené rukojeti, které se častým působením vody mohou od kovové části odlepit. Jestliže rukojeť drží malý šroubek, pak tam hrozí i zrezivění.

Ačkoliv výrobci schvalují mytí nožů v myčce, raději bychom to dělat neměli. Zdroj: kitzcorner / Shutterstock.com

Popraskání dřeva

Veškeré nádobí ze dřeva, zejména prkénka a vařečky, může myčka vážně poškodit. Po několikátém umytí se začne dřevo kroutit a praskat. Navíc nejenže dřevo nasaje zápach z myčky, ale také absorbuje chemické přípravky, které používáte, aby se nádobí umylo. Jedná se hlavně o vařečky, které chemikálie následně vypustí do vařeného jídla.

Broušené skleničky vždy v ruce

Klasické skleněné nádobí se do myčky dát může. Pozor si musíte dát ovšem u skla zdobeného zlatem, broušených nebo křišťálových skleniček. Zejména tyto skleničky obsahují více olova, kterému škodí čisté soli obsažené v přípravcích do myčky. Sklo by se stalo matným, což by působilo jako špinavé. Vysoké teploty mytí mohou sklu také uškodit. U některých myček najdete program, který je specializovaný právě na skleněné věci a umožňuje tak šetrnější mytí.

Drahé teflonové pánve

U některých teflonových pánví výrobci schvalují mytí v myčce. Riskujete však, že se časem jejich povrch poškodí. Teflon je citlivý materiál, a tak dlouhé působení horké vody nemusí zrovna dobře snášet. Po nějaké době se vám teflon začne olupovat. Tyto drobné kousky pak budete konzumovat společně s vaším jídlem, a to rozhodně nechcete. Navíc se jídlo začne připalovat, což vás nejspíš dovede k tomu, že pánev poletí přímo do koše.

Teflonové pánve nejsou levnou záležitostí, a proto se o ně patřičně starejte. Zdroj: Profimedia

Keramické nádobí pouze s glazurou

Porcelán a keramické nádobí se znát rovněž vyplatí. Jestliže je na povrchu vrstva ze sklovité glazury, pak je teoreticky můžete dát do myčky, pokud ovšem nemají další jiné zdobení. Kdyby glazuru neměly, mohlo by dojít k popraskání. Raději se ale na myčku nespoléhejte. Pokud je jednou dáte mýt, vzniklé škody již zpět nevrátíte.

Zdroje: aazdravi.cz, prozeny.cz, dama.cz