Věci, které rozhodně nesmíte splachovat do záchodu, ale většina lidí to neví

Pokud házíte do záchodové mísy vše, čeho se chcete zbavit, děláte velkou chybu. Existují totiž věci, které do toalety rozhodně nepatří. Zapomeňte tedy na splachování vlhčených ubrousků nebo zbytků od večeře.

Klasický český záchod je určený pouze ke splachování toaletního papíru a přírodního odpadu, nic jiného není schopný zpracovat. Zapomeňte tedy na to, že do něj bude vyhazovat tampóny, kondomy nebo třeba vlasy.

Možná byste si řekli, že je jedno, jestli jde o klasický toaletní papír nebo vlhčené ubrousky, ale není to tak. Ve většině případů ucpou toaletu nebo přípojku do stoupačky. Když navíc například vlhčené ubrousky hází do toalety více rodin, může se dokonce ucpat ležatá kanalizace v suterénu. Stejnou neplechu dělají i papírové utěrky, nikdy jimi tedy toaletní papír nenahrazujte.

Vata do toalety nepatří. Zdroj: Shutterstock.com

Do záchodu nepatří ani vata ani vložky

Do záchodu nepatří ani vata, vatové tampónky, nebo dokonce vložky. Jsou totiž ze stoprocentní bavlny, která nasákne vodu a velmi špatně se rozkládá. Možná se budete divit, ale společně s vlasy jsou právě vložky a tampóny nejčastějšími ucpávači odpadu.

Pokud vám zbylo nedojedené jídlo na talířích a vy ho vyhazujete do záchodu, také neděláte dobře, Do mísy nepatří ani těstoviny, ani knedlíky, natož třeba skořápky a kosti. Tyto zbytky by klidně mohly ucpat trubky, a navíc jsou velkým lákadlem pro potkany, kteří se u vás v suterénu díky tomu s chutí ubytují. Dokonce by se mohlo stát, že se skrz stoupačky dostanou až k vám do bytu a to určitě nechcete.

Zapomeňte na vylévání oleje do záchodu

Někdo vylévá do záchodu i olej na smažení, protože mu prostě přijde, že pokud se jedná o kapalinu, je to v pořádku. Jenže po vylití do toalety tuk ztuhne a usadí se na stěnách trubek. Vrstva se postupem času zvětšuje, nakonec potrubí ucpe a voda nemá jak odtékat.

Nevylévejte olej do záchodu. Zdroj: Autor: Kolomiec / Shutterstock

WC nepozře ani náplasti, víčka od pasty, kondomy nebo cokoliv gumového. Jestli do odpadu házíte vypadané vlasy, tak čekejte, že se vám to také vrátí i s úroky. Je úplně jedno, jestli je házíte do záchodu nebo do umyvadla. Pamatujte, že vlasy patří do koše!

Ani léky v odpadu nemají co dělat. Nepotřebné léky vždy vraťte do lékárny. Mohli byste totiž zapříčinit intoxikaci odpadních vod.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.living.iprima.cz, www.bydlimekvalitne.cz