O čisticích schopnostech octa jste jistě slyšeli. Díky svému složení dokáže rozpouštět i silné nánosy usazenin z nejrůznějších povrchů. I přesto ale musíme důkladně zvažovat, než se do úklidu pomocí octa pustíme. Některé předměty bychom totiž mohli vážně poškodit.

Ocet (a zvláště ten bílý) je skutečně ideálním čistidlem například ve chvíli, kdy potřebujeme odstranit vodní kámen nebo chceme-li rychle a dokonale umýt okna. Máte na lince skvrny od kávy nebo třeba čaje?

Pro ocet to nebude žádný problém. Přesto se ale raději před jeho použitím dobře zamyslíme a určitě se musíme vyhnout pokušení použít jej v mírně řečeno riskantních momentech. Nemuselo by se nám to vyplatit.

Kvalitní kuchyňské desky

Jak už bylo zmíněno, lehké přetření octem může oživit běžnou desku kuchyňské linky. Musíme si ale dát práci s jeho následným důkladným odstraněním, aby na povrchu nezůstaly zbytky této kuchyňské přísady. I když nejde o silnou kyselinu, její delší působení by mohlo přidělat problémy.

Možnost čištění octem se ale netýká drahých kamenných povrchů, které jsou paradoxně k naleptání octem ještě náchylnější. Pokud jste investovali do skutečně kvalitních povrchů v kuchyni, rozhodně si na ně pořiďte také speciální čistidla.

Pozor na obrazovky

Možná by vás to ani nenapadlo, ale věřte, že stát se může i velký omyl. Jestliže si připravíte octový roztok, kterým budete umývat například okna, určitě se vyvarujte nápadu umýt jím také obrazovku televizoru nebo třeba některého z dotykových elektronických přístrojů.

Neblahé následky by na sebe nenechaly dlouho čekat, antireflexní a další vrstvy by byly poškozené a přístroje by také vůbec nemusely reagovat na vaše běžná gesta. A to určitě nechceme.

close info My concept zoom_in Nože raději octem nikdy nečistěte.

Kuchyňské nože

I když většinou nejsou tak drahé, jako výše zmíněné součásti domácnosti, staráme se většinou o kuchyňské nože s největší opatrností. Jejich ostří je rozhodující pro pohodlnou a rychlou práci v kuchyni.

A právě ostré nože by mohly použitím octa velmi utrpět, protože kyselina by mohla v jejich ostří vyhloubit důlky. Ty jsou sice okem téměř neviditelné, ale na kvalitě nože a jeho využitelnosti se taková chyba projeví zcela zásadně.

Pryžové díly

Stejně tak si dávejte pozor na pryžové součásti některých přístrojů, které běžně používáte. Zatímco například plastový povrch kávovaru nebo jiného zařízení můžete hadříkem namočeným v octovém roztoku otřít bez obav, kabel, těsnění, nebo třeba protiskluzové nožičky raději nechte tak, jak jsou. Později je můžete omýt například přípravkem na nádobí a budete si jisti, že jste jim neublížili.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Žehličku je lepší čistit jen vodou.

Pozor na žehličku

Mnozí z nás stejně jako třeba rychlovarnou konvici čistí octem také napařovací žehličku v domnění, že tak odstraní větší množství případně usazeného vodního kamene. I tady ale může snadno nastat problém naleptáním vnitřních částí tohoto pomocníka.

Jakmile dojde k poškození plastových částí, může se voda dostat až k elektrickým součástkám, a v takovém případě již jde doslova o život. Proto raději takovou očistu nebudeme vůbec riskovat a pořídíme si speciální a hlavně bezpečný přípravek.

Neničte si pračku

Stejně jako žehlička by mohla dopadnout také moderní myčka nádobí, která může obsahovat nejrůznější pryžové součásti a těsnění. Ocet tedy pravděpodobně odstraní nánosy vodního kamene, ale může také způsobit rychlejší degradaci zmiňovaných částí celé soustavy, a tím i výrazně zkrátit životnost drahého přístroje. Proto se raději podívejte do návodu a použijte přípravek, který je k takové práci určený.

Dřevěné podlahy

Zatímco na běžnou dlažbu nebo obklady nebude ocet působit nijak ničivě, máte-li doma dřevěné podlahy, zdaleka se použití octa k jejich čistění vyhněte. Co by se mohlo stát? Nic menšího, než že se postupně vytratí lesk nalakovaného povrchu a dřevo začne rychle vysychat, bude ztrácet svoji kvalitu a brzy se v něm objeví první nevzhledné praskliny.

Dobrý pomocník, ale ne vždy

Pamatujme si tedy, že ačkoliv je ocet skvělým pomocníkem při čištění mnoha koutů domácnosti, není univerzálním řešením pro každou příležitost. Ve chvíli, kdy byste získali jakoukoliv pochybnost o vhodnosti jeho použití, proto raději použijte speciální čistidlo, abyste později nelitovali.

