Jak zabránit myším, aby se k vám nastěhovaly: Reagují na určité zvuky a vůně

Jakmile se venku ochladí, myši si hledají často příbytek u lidí. Protože hledají teplo, kde by přečkaly v bezpečí zimu, stahují se v lepším případě do sklepů a na půdy. Ovšem nezvané hosty nechce doma nikdo. Nejenže mohou snadno likvidovat uskladněné zásoby, ale s přehledem ničí stěny i podlahy. Jak se myší jednoduše zbavit a co všechno nesnáší?

Myš domácí (Mus musculus)

Zvířátko, které vypadá pro někoho roztomile, ale pro většinu z nás patří mezi dost nepříjemné škůdce. Kromě toho, že vám mohou leccos doma sežrat a zničit, jsou zároveň roznašeči mnoha nebezpečných nemocí. Zkrátka pokud myši navštíví vaši domácnost, radost vám to neudělá a je potřeba jednat okamžitě.

Rozšířená je skoro po celém světě a na poměry své velikosti je značně rychlým savcem. Dokáže vyvinout rychlost až 12,8 km/h. Má poměrně velké černé oči, štíhlé tělo, tenký dlouhý hladký ocas, drobné holé uši a typické velké přední zuby. Přes den obvykle spí a nejaktivnější je večer a v noci.

Myším stačí jedna jediná přehlédnutá škvíra u vás doma, aby se k vám nastěhovaly. Zdroj: profimedia.cz

Prevence na prvním místě

Myším stačí jedna jediná přehlédnutá škvíra u vás doma, aby se k vám nastěhovaly. Proto udělejte vše a nepusťte myši dovnitř. Utěsněte prostě všechny štěrbiny. Použít můžete například polyuretanovou pěnu, která sice myši zcela nezastaví, ale alespoň jim cestu znepříjemní. Úspěšnější budete při použití betonu, sádry nebo tmelu.

Zvuk, který lidské ucho neslyší, ale myši ho nenávidí

Přístrojky, kterým se říká elektronické plašiče, jsou velmi účinným způsobem. Fungují na bázi ultrazvuku, a tudíž je lidské ucho nezaznamená. Myši však naštěstí ano a nepříjemný zvuk je z domu většinou spolehlivě vyžene. Máte doma domácí mazlíčky? To by mohl být problém, protože tento zvuk nezvuk by byl nepříjemný i jim. Ale jsou i jiné možnosti.

Jak se zbavit myší jednou provždy?

Dříve bylo běžné chovat doma kočky, které myši chytaly, ale tomu již většinou odzvonilo. Stejně tak nejsou v současné době zcela aktuální ani pastičky, které myš skřípnou a usmrtí. Výborným a populárním řešením jsou však tzv. humánní pasti, které si často můžete vyrobit sami doma.

Nastrčte myškám přírodní mátový repelent

Z čistého mátového oleje lze zkombinováním s vodou vytvořit přírodní repelent ve formě spreje. Pak jej jednoduše aplikujte všude tam, kde se myši vyskytují. Myši totiž vůni máty nesnášejí a budou se jí vyhýbat velkým obloukem.

Z čistého mátového oleje lze zkombinováním s vodou vytvořit přírodní repelent ve formě spreje.

Stejně tak je možné namočit do mátového oleje vatové odličovací tamponky a rozmístit je na inkriminovaná místa, kde by si myši mohly budovat hnízdo. Mnohem účinnější je kombinace mátového oleje s křemelinou (diatomit), která prodlouží dobu vůně máty. Mátový olej také pomáhá úspěšně maskovat feromonovou stopu, kterou myši po sobě ponechávají a díky níž přicházejí další a další hlodavci. Vzhledem k tomu, že mátový olej časem vyprchá, metodu opakujte po několika dnech.

Jako doplněk můžete využít i další účinné metody

Myši odpudíte listím z ořešáku, heřmánkem i česnekem. Skvěle je odpuzuje i aroma hřebíčku, levandule a chilli. Není také od věci rozmístit po domě přípravky proti molům, jejich specifický odér je nepříjemný i myším. A ještě jedna vychytávka, která je také ověřená a účinná, nastražte na myši silně vonící mýdlo.

