S10 věcí, které se nesmí splachovat do záchodu. Většina lidí to dělá, pak se div

Nepodařila se vám omáčka? Šup s ní do záchodu. I když se to zdá jako nejjednodušší řešení, jídlo a další věci běžné lidské potřeby do toalety nepatří. Co rozhodně nesplachovat?

Do záchodové místy patří pouze to, k čemu je předurčena plus toaletní papír. Spláchnete-li něco, co se zasekne nebo nerozpustí, zaděláváte si na problém. Nejen, že se vám může obsah obecní kanalizace vylít do koupelny nebo WC, a vy tak tuto místnost, kde „i král chodí sám", nebudete moci použít, ale také vynaložíte nemalé peníze za odborný instalatérský zásah. Vzniknout mohou i škody na obecním majetku, což se zrcadlí na účtech za vodné a stočné. Těchto 10 věcí tedy raději nikdy nesplachujte.

1. Odpad z kuchyně

I když to láká, zbytky jídla do záchodové mísy rozhodně nepatří. To platí i o použitém oleji. Zbytky jídla se dostávají do kanalizace, kde slouží jako potrava pro potkany. Tito tvorové přenášejí různé nemoci a nekontrolovatelně se množí. Použitý olej nebo jiný tuk je noční můrou všech instalatérů. Snadno se sráží, ulpívá na stěnách trubek, a v odtokové síti vytváří tukové kry. Kam tedy zkyslou polévku nebo zbytky z pánve či fritovacího hrnce vyhodit? Větší množství nalijte do plastové láhve a odneste do popelnice nebo do sběrného dvora. Pánev vytřete ubrouskem a ten pak vyhoďte do koše.

I když to láká, zbytky jídla do záchodové mísy rozhodně nepatří. Zdroj: victoras / Shutterstock.com

2. Vlasy a chlupy

Často je cesta na WC kratší než do kuchyně, kde se obvykle nachází odpadkový koš. Proto se stává, že vyčesané vlasy končí v záchodové míse. V odpadních trubkách však dokáží nadělat doslova paseku. Rozkládají se pomalu, tvoří chuchvalce a na ty se nabalují další nečistoty. Také se lehce namotávají na vše, co jen trochu trčí do prostoru.

3. Vlhčené ubrousky a odličovací tampóny

Jednu z největších škod v trubkách dělají jednorázové vlhčené ubrousky. Ať už dětské, odličovací nebo určené na úklid domácnosti. Na rozdíl od toaletního papíru jsou vyrobené z netkané celulózy. Ta je ve vodě nerozpustná a ulpívá v záhybech stokové sítě. To může způsobit prasknutí trubek a vážnou havárii. Podobný problém způsobují i kulaté odličovací tampóny.

4. Dámské a dětské hygienické potřeby

Vložky, plenky nebo tampóny do záchodové mísy rozhodně nepatří. Materiál, z něhož jsou tyto hygienické potřeby vyrobeny, se ve vodě nerozpustí, odtokové trubky ucpávají a mohou se dostat i do řek, kde způsobují nevratné enviromentální problémy. Proto si domů pořiďte stylový malý odpadkový koš a dejte si ho na WC. Pokud jste v restauraci nebo někde, kde na WC koš nemají, zabalte tyto hygienické potřeby do sáčku a vyhoďte venku do popelnice. Tím, že je spláchnete, sice z vašich očí nenávratně zmizí, způsobíte však problém jiným.

5. Léky a chemikálie

Životní prostředí poškozují i léky nebo jiné chemikálie, které byste neměly nikdy splachovat. Prošlé nebo nepoužité léky vraťte do lékárny. Domácí čističe, leštidla, lepidla, odmašťovače nebo zbytky zahradních hnojiv odvezte do sběrného dvora. Jsou považované za nebezpečné odpady vyžadující speciální likvidaci.

6. Nedopalky

Malé filtry sice potrubí neucpou, snadno se však dostávají do vodních toků. Špatně se rozkládají a především vypadají nevzhledně.

Cigarety do záchodu nepatří. Zdroj: Marc Bruxelle / Shutterstock.com

7. Kontaktní čočky

Téměř 20 % uživatelů kontaktních čoček je splachuje do toalety. To je však chyba. Vědci zjistili, že se plast, z něhož jsou vyrobeny, rozpadá na mikročástice, které znečišťují vodní cesty a ohrožují organismy, jež v nich žijí.

8. Kávová sedlina

Není nic jednoduššího, než z french pressu nebo z hrníčku vyhodit zbytečný a vodou nacucaný lógr přímo do WC a spláchnout. Zajistíte si tím suchý odpadkový koš. Jenže právě kávová sedlina ráda ulpívá na stěnách trubek a způsobuje ucpání. Místo toho lógr použijte jako hnojivo pro rostliny, dejte ho do kompostu nebo ho nasypejte do sítka, nechte okapat a sušší ho vyhoďte.

9. Zubní nit

Zubní nit se po kontaktu s vodou rozmotává a vytváří síť, na které ulpívají další nečistoty. V trubkách tak pomalu, ale jistě vzniká obrovský špunt. Ten může způsobit nepříjemnou a drahou havárii.

10. Kočkolit

Do záchodové mísy nepatří ani kočkolit, který není přímo vodou rozpustný. Ostatní stelivo do kočičí toalety je silně hrudkující a mohl by ucpat trubky. Sami výrobci také upozorňují, že pokud máte více koček a ty dokáží vyprodukovat více odpadu, raději použitý kočkolit nasypejte do sáčku a ten vyhoďte do koše.