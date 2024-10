Elektrikáři to opakují: Těchto 10 zařízení byste neměli zapojovat do prodlužovacího kabelu

Kateřina Jelínková 13. 10. 2024 clock 3 minuty video

S elektrickým vedením bychom si nikdy neměli zahrávat. Jednak při neodborné manipulaci hrozí až smrtelné úrazy a druhak bychom se mohli vrátit z práce nebo z dovolené do vyhořelého bytu. Ani o jedno nestojíme. Velký problém mohou způsobit i prodlužovací kabely, tak pozor, co do nich zapojujete.

Budeme-li na začátek přemýšlet velmi obecně, dojdeme k závěru, že běžný prodlužovací kabel není v žádném případě vhodný pro zapojení spotřebičů, od kterých očekáváme vysoký výkon (a tomu také odpovídá příkon, který ke své práci potřebují). Některé přístroje je třeba zapojovat jen přímo do zásuvky. Poradí i video na youtube od TMJ4 News: Zdroj: Youtube Prohlédněte si prodlužovací kabel Každý kabel by měl být opatřen označením jmenovitého příkonu, jaký může koncovému zařízení nabídnout. Dostaneme-li se na hranici, nebo dokonce za ni, ocitáme se ve velmi nebezpečné situaci. Prodlužovací kabel se může snadno přehřát, vzniká zkrat nebo požár – případně obojí najednou. Pozor na velké spotřebiče O kterých spotřebičích v domě tedy konkrétně hovoříme? V první řadě jde samozřejmě o velké spotřebiče jako je pračka nebo sušička. Na ty je potřeba myslet již při koncipování koupelny ve chvíli, kdy ji budujeme, nebo rekonstruujeme. Dodatečné úpravy sice nejsou nejjednodušší, ale v případě nouze bude určitě lepší pozvat elektrikáře, než táhnout prodlužovací kabel přes celou koupelnu. close info Shutterstock zoom_in Některé prodlužovací kabely obsahují přepěťovou ochranu. V koupelně i v kuchyni Stejně jako velké spotřebiče, které máme většinou v koupelně, je třeba dobře zajistit proti problémům také ty kuchyňské. Tady se jedná hlavně o sporák, lednici a myčku, ale nezanedbatelné jsou také mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. I když jsou v provozu vždy jen kratší dobu, zanedbat jejich bezpečnost by se vůbec nemuselo vyplatit. Radiátor nesmí do prodlužovacího kabelu Také je vám někdy zima, zvláště v době, kdy se už schyluje k podzimu, ale radiátory jsou ještě studené? Někteří z nás v takovém případě volí jako dočasné řešení přímotopy. Ale pozor – nejen, že se s největší pravděpodobností udivíte nad doplatkem za elektřinu, ale při zapojení přes „prodlužku“ byste si také mohli vysloužit opravdu velké překvapení. Otevřený oheň sice na chvíli zahřeje, ale v bytě ho určitě vidět nikdo nechce. Související články close Domov a bydlení Spotřebiče, které v domácnosti sežerou nejvíce elektřiny. Jak na nich ušetřit? close Domov a bydlení Špatně zapojený kabel nabíječky může být velký problém. Dáváte ho nejdřív do zásuvky nebo do telefonu? video Klimatizaci přímo do zásuvky Je to vlastně to samé, jen naopak. Řeč je o klimatizaci, kterou si pořizujeme naopak na letní měsíce k ochlazení místností. Také její požadavky na sílu vedení jsou velké, a určitě bychom neměli běžné kabely nainstalované odborníkem zaměňovat za prodlužovák, o němž netušíme, zda je k takovému zapojení vhodný a dostatečně bezpečný. Na bojler si pozvěte odborníka Stejně jako radiátory nebo klimatizace vyžaduje velký příkon také bojler. Jestliže nemáte v domě nebo bytě centrální síť, která vám dodává teplou vodu z veřejného vodovodu a ohříváte si ji doma sami, pak si pamatujte, že nesmíte bojler nainstalovat nikam jinam než tam, kde jej budete moci bez problémů zapojit přímo do zásuvky. Zdroje: www.idealhome.co.uk, www.bobvila.com, www.prairielandelectric.com

