Množství elektrických spotřebičů v domácnostech stoupá. Kdo by nechtěl nový toustovač, horkovzdušnou fritézu, tyčový vysavač a další skvělé pomocníky? Potíž ale nastává, když je nutné všechny přístroje zapojit do zásuvky. Které spotřebiče se mohou stát zdrojem velkého neštěstí?

Špatná elektroinstalace a nespočet prodlužovacích kabelů i rozdvojek je poměrně častá realita v běžných domácnostech. Není divu. Elektrických zásuvek bývá v obydlí omezené množství a spotřebičů moc. Jenže nikdo si neláme hlavu nad tím, že ledabyle připojovat jednotlivé kabely do zásuvek a neopatrná manipulace se spotřebiči mohou vyústit ve velké nebezpečí. Navíc, ne všechny spotřebiče jsou vhodné pro připojování do rozdvojek na prodlužovačce.

Dobrý sluha, ovšem nebezpečný pán

Elektřina a spotřebiče, které ji ke svému chodu potřebují, jsou nedílnou součástí našich životů a ruku na srdce, bez většiny si život již nedovedeme představit. Ovšem obojí ve špatných nebo nepozorných rukou může způsobit velké, mnohdy i smrtelné nebezpečí. Jak se z nevinného zapojení spotřebiče do zásuvky může vyklubat požár? Na to se podívejte na video na YouTube kanále záchranný kruh:

Přetížená prodlužovačka s rozdvojkou

Při používání zásuvek a hlavně prodlužovacích rozdvojek věnujte velkou pozornost tomu, co do nich chcete zapojit. Každá zásuvka by měla mít uvedený maximální příkon, jakmile prodlužovačku přetížíte tím, že do ní zapojíte hned několik spotřebičů a příkon bude několikrát vyšší než je doporučen výrobcem, neštěstí na sebe nemusí nechat dlouho čekat.

Ačkoliv se to nezdá, mezi choulostivé spotřebiče se řadí toustovač, kulma na vlasy i fén. Nejenže jim rozdvojka v prodlužovačce nebude stačit, zvlášť, pokud k ní jsou připojeny další spotřebiče, při troše nepozornosti mohou být nebezpečné samy o sobě. A to kvůli tomu, jak se při své práci zahřívají. Konkrétně třeba toustovač se při výkonu mění ve změť žhavých drátů. Asi není nutné popisovat, co se může v takovém zařízení stát, pokud rozžhavené dráty přijdou do kontaktu třeba se zbytky jídla.

close info Shutterstock zoom_in Spotřebiče zapojujte do zásuvky dle rady výrobce, předejdete tak nebezpečným situacím.

Vždy čtěte návod!

Pro někoho to může být nadlidský úkol, existuje totiž skupina lidí, kteří návody zásadně nečtou. U instalace elektrických spotřebičů je to ale zásadní chyba. Správná montáž a zapojení hraje klíčovou roli nejen pro fungování spotřebiče, ale také bezpečí vaší domácnosti.

V lepším případě vyhodíte pouze pojistky doma, nebo v celém objektu, v tom horším si můžete zadělat i na požár. Pokud vás čeká zapojení složitějších kusů, přenechte úkon raději odborníkům. Zároveň udržujte spotřebiče v čistotě. I malá jiskra v kombinaci s prachem může způsobit poměrně velké neštěstí.

close info Shutterstock zoom_in Nevytěžujte prodlužovací rozdvojku nikdy úplně. Kontrolujte také, jaké spotřebiče do ní zapojujete.

Vytahujte spotřebiče ze zásuvky

Spotřebiče zároveň v době, kdy je nepoužíváte, vypínejte ze zásuvky. Jakmile je čas snídaně za vámi, odpojte kávovar, toustovač, rychlovarnou konvici a další. Zapojujte je na střídačku, nikdy ne všechny najednou, zároveň ty, které se přehřívají, nenechávejte stát blízko hořlavých materiálů.



