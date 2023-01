9 chyb, kterými zkracujeme životnost domácích spotřebičů. Neděláte je také?

Domácí spotřebiče jsou v dnešní uspěchané době považovány za spásu. A právě proto bychom se měli o spotřebiče náležitě starat, abychom je nemuseli předčasně odvážet do sběrného dvora. Neděláte tyto chyby taktéž?

Domácí spotřebiče mají za úkol zpříjemňovat život tím, že nám pomáhají při mnoha nejrůznějších činnostech. My ale těmto pomocníkům život zrovna neulehčujeme a může se brzy stát, že sloužit přestanou. Co byste s nimi opravdu dělat neměli a tím jim službu prodloužili na maximum?

Naplněná žehlička

Žehličku lze chránit před předčasným „koncem“ používáním destilované vody, tím dosáhnete toho, že se v žehličce nebude usazovat vodní kámen. Další vychytávkou je vyprazdňovaní zásobníku na vodu po každém žehlení. Voda, která v zásobníku do další várky prádla přečkává, může totiž udělat neplechu.

Alobal v troubě

Někteří vykládají alobalem dno trouby, aby se zbytečně moc neznečistilo, ale není to úplně dobrý nápad. Alobal odráží teplo, což znamená, že se vám může připravované jídlo připálit, ale může zničit i topná tělesa. V neposlední řadě alobal zabrání i proudění vzduchu uvnitř trouby.

Mixér umyji až pak

Ráno si připravíte smoothie, ale pospícháte do práce, takže mytí přístroje necháte na „někdy potom“. Nemusí se jednat jen o mixér, ale o všechny spotřebiče, ve kterých uvíznou kousky jídla. Ty pak totiž jdou nesnadno umýt a za nějaký čas se tak mohou otupit čepele. V neposlední řadě zanechané nečistoty jsou rájem pro nejrůznější bakterie.

Časovač topinkovače

Nastavení času na tomto přístroji není pro nic za nic. Většina lidí je ale nedočkavých nebo mají strach, aby toast nebyl připálený, a vystřelí toast během přípravy pro kontrolu ven. Zjistí, že má ještě čas a zas ho ponoří do topinkovače. To už ale na něj zapomenou a topinka je pak opravdu spálená. Vychytejte ideální opečení toastu, abyste se spálenými toasty nemuseli potýkat.

Filtry digestoře

Filtr v digestoři má za úkol pročistit vzduch, ale stará se i o samotnou funkčnost spotřebiče. Do filtru se zachytává mastnota, pohlcuje i páru a s ní i různé další nečistoty. Proto byste filtr (či filtry) měli pravidelně vyměňovat. Jak často a jaký typ, se dozvíte v manuálu jednotlivých digestoří.

Zavápněný kávovar

V dnešní době má velké množství lidí doma kávovar, neboť je taková mašinka pro milovníky kávy jednoduše nepostradatelná. Jestliže chcete chutnou kávu, musíte se ale o kávovar samozřejmě starat. Jednou za čas vyžaduje přístroj odvápnění, na které rádi a dlouho „zapomínáme“. Pokud budete otálet s odvápněním dlouho, můžete to poznat na chuti kávy a přístroj se může poškodit (obzvlášť, když máte doma tvrdou vodu).

Kávovar byste měli pravidelně odvápňovat. Zdroj: shutterstock.com

Lednice a teplé jídlo

Zde se spíš jedná o vysokou spotřebu lednice, neboť když vložíte do lednice ještě teplé jídlo, zvýší se teplota uvnitř a chladnička má co dělat, aby teploty následně vyrovnala. Spotřebuje na to větší množství energie a tím pádem i elektřiny.

Mikrovlnka

Chceme si přihřát k večeři dnešní oběd, strčíme ho do mikrovlnné trouby, a jakmile se nám zdá, že by to mohlo stačit, dvířka prostě otevřeme a jídlo vyjmeme. Žádné zmáčknutí tlačítka STOP, na „sprosťáka“ mikrovlnku otevřeme. Naučte se používat tlačítko off, jinak si můžete zničit celou mikrovlnku.

Čištění topinkovače

Přístroj je plný drobků z toastů a ty by se měly často odstraňovat, aby přístroj fungoval tak, jak má. Mnozí vezmou topinkovač do ruky vzhůru nohama a začnou s ním třást jak o život, což správně není, protože se drobečky zachytnou v topných tělesech. Nikdy na čištění nepoužívejte ani ostré předměty.

