Nejšpinavější místa v bytě: Všichni je máme doma, ale málokdo o nic ví a řeší je

Uklízíte-li domov pravidelně, pak znáte dobře kouty, které se špatně čistí, anebo na ně často zapomínáte. Snad nejhorší je říct si v duchu, že se na ně podíváme později. Nejste v tom sami, některá místa jsou zpravidla opomíjená. Napovíme, která místa v bytě často nikdo nečistí.

V každé domácnosti se najdou místa, která nikdo nečistí

Důkladný úklid se netýká jen svátků a speciálních událostí. Naopak. Čas od času je potřeba vyčistit i to, co není obvyklým terčem pravidelného úklidu. Jsou to věci a místa, která čistíme jen občas, a proto je skutečně jednoduché na ně zapomenout.

Vyperte, co se dá

Jen výjimečně pereme nákupní tašky, utěrky, houby na umývání nádobí, chňapky, ale také potahy na dekorativní polštáře. I když vypadají na první pohled docela čistě, zdání klame. Rozhodně neprohloupíte, budete-li je častěji prát. Vše, co je v každodenním kontaktu s potravinami, dětskýma, ale i dospělýma rukama je dobré vyčistit. Napříště zkuste vymyslet harmonogram, v jakém intervalu budete tyto věci prát.

Povlaky barevných dekorativních polštářů málokdy pereme. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Nikdo nečistí ani to, čeho se dotýkáme nejčastěji

Takovým často ohmataným místem, které nikdo pravidelně nečistí, jsou ovladače na televizi, telefony, ale také elektrické vypínače a jiná tlačítka. Stejně to platí i o klikách dveří, madel mrazáku či lednice nebo úchytek nábytku. Stačí je otřít navlhčenou a perfektně vyždímanou utěrkou z mikrovlákna. Švédská utěrka dokáže odstranit i nepříjemné usazené nečistoty na ovladačích a jiných špatně čistitelných potřebách.

Kliky často vůbec nečistíme, a přitom je používáme neustále. Zdroj: Shutterstock.com / Victoria Nochevka

Nenápadný a málokdy čištěný otvírák

Jak vypadá váš otvírák na konzervy? I když je v kontaktu s jídlem, nebývá perfektně čistý a usazeniny časem degradují i jeho funkčnost. Na špatně dostupná, ale omyvatelná místa se vyzbrojte kartáčem a horkou vodou. Pokud máte za to, že je to nutné, použijte saponát nebo desinfekční prosředek.

I lampy a žárovky většínou nikdo nečistí

Výjemičně čistíme také žárovky či stínítka a kryty na lampy, případně další osvětlení. Rozhodně je niky neotírejte rozsvícené vlhkými utěrkami. Ze žárovek stačí většinou otřít jen prach na sucho. Na stínítka z textilu také raději nepoužívejte nic vlhkého, mohli byste je naopak znečistit víc. Otřete sklo či plasty z venku i zevnitř.

Různé druhy osvětlení nejsou jen dekorativní, ale i funkční. Očistěte i je. Zdroj: abracada / Shutterstock.com

Kdo u vás čistí rostliny?

Na závěr něco spíše pro potěšení. Málokdo pravidelně čistí listy květin, a přitom je to pro jejich pěstitele spíše požitek, než cokoli jiného. Listy můžete očistit navlhčeným bavlněným kosmetickým tampónem nebo hadříkem. Jestli vás tahle práce ale vážně nebaví, osprchujte rostliny ve vaně. Nezapomeňte, že musíte nechat vodu pořádně odtéct.

Zaprášené listy rostlin je nutné čas od času otřít nebo osprchovat. Zdroj: shutterstock.com

Nechcete čistit chemií?

Máte za to, že je šílenství neustále vše dezinfikovat chemikáliemi? Souhlasím! Klidně použijte přírodní prostředky jako jsou ocet, citron, soda či mýdlo s jelenem. Prostředky jsou jen na vás. Vždy můžete použít jen hrokou čistou vodu.

Zdroje: https://www.idnes.cz, https://www.realsimple.com