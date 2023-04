8 věcí, které za žádnou cenu nikdy nesmíte dát do myčky. Podívejte se

Víte o tom, že první myčku na nádobí vymyslela žena? Dohnalo jí k tomu nešikovné služebnictvo, které rozbíjelo nádobí ve velkém. S čím ale vynálezkyně Josephine Cochran nepočítala?

Mladičká Josephine Cochran zdědila svou představivost a matematické myšlení po svém dědečkovi, Johnu Fitchovi, který se nesmazatelně zapsal do dějin jakožto vynálezce parníku. Josephine však coby žena v 19. století zase takové možnosti neměla. Jejím údělem bylo být dobrou manželkou a matkou. A tyhle funkce naplnila bezezbytku. Vzala si bohatého politika Williama Cochrana a porodila mu dvě děti. Její život však začal v momentu, kdy služebnictvo při mytí nádobí rozbilo její čínský porcelán ze 17. století.

Za vynálezem myčky stojí rozbité nádobí

Podle legendy byla Josephine Cochran tak rozčilená, že prohlásila památnou větu: „Taková škoda! Když nikdo nevymyslí myčku na nádobí, udělám to sama!“ A svému slibu dostála. V roce 1886 přihlásila svou první myčku na nádobí na patentový úřad. Její myčka vypadala jako měděný kotel, ve kterém se nacházel kruh poháněný motorem, zatímco ze spodní části stroje tryskala voda se saponátem. V kruhu bylo uložené nádobí, které procházelo „saponovou lázní“ a později i oplachem čistou vodou.

Myčku na nádobí vynalezla žena Josephine Cochran. Zdroj: Profimedia

Co do myčky nepatří?

V té době Cochran vůbec netušila, že se její myčka stane „bílou krychlí“, která ovládne celý svět. Ale ani moderní myčka není samospásná a jsou určité věci, které byste do ní neměli dávat. Víte, které to jsou?

Termosky – tenhle zásobník na teplé nápoje můžete pobytem v myčce poničit. Neustálý teplotní šok ovlivní jeho těsnění. Zároveň se může stát, že poškodí i vnější nátěr.

Nástavce spotřebičů – do myčky nedávejte znečištěný nástavec od ponorného mixéru, který se působením chemikálií otupí.

Litinové nádobí – bez problémů přežije pobyt v myčce. Nicméně agresivní mycí prostředky zvýší jeho náchylnost k rezivění.

Litinové nádobí by mohlo při pobytu v myčce zrezivět. Zdroj: Profimedia

Nádobí s teflonovým povrchem – tlak vody v kombinaci s chemickými přípravky může narušit teflonovou vrstvu a nádobí vám nebude sloužit tak jako dříve. Pozor si dejte i na jiné kovové předměty. Například hliníkové a stříbrné věci vám v myčce zčernají.

Skleničky na víno – jsou tak tenké, že vyndat je z myčky bez šrámů, je téměř umění. Navíc méně kvalitní sklo má tendenci se zakalit.

Sklenice na víno se mohou v myčce rozbít nebo zakalit. Zdroj: Profimedia

Dřevěné věci – ať už jde o prkénko, lžíci nebo vařečku, do myčky mají vstup zakázán! Důvod? Dřevo je porézní materiál, který saje vodu a mohl by popraskat. Navíc absorbuje pachy, takže vařit s „umytým“ dřevěným náčiním by nemuselo být dvakrát příjemné.

Dřevěná prkénka či vařečky raději myjete v ruce. Zdroj: Profimedia

Levnější plast – není plast jako plast. Pokud chcete vědět, jestli vaše plastová obědová krabička se hodí k mytí v myčce, pátrejte po ikonce s tímhle symbolem. V opačném případě neriskujte. Levné plasty se při precizním mytí v myčce zdeformují.

Nože a škrabky – všechny tyhle „opracovávací“ nástroje je lepší mýt v ruce. V myčce se totiž otupí a už je nenabrousíte.

Nože a škrabky v myčce otupí. Zdroj: Profimedia

