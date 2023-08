Ložnice: 7 věcí, které byste tam za žádnou cenu neměli mít. Je to důležité

Ložnice je místem odpočinku a regenerace. Za žádných okolností byste však v ní neměli mít určité věci, které celou místnost negativně narušují. Možná právě proto nemůžete v noci spát a příliš často se probouzíte. Vyvarujte se zbytečných chyb a váš spánek bude poklidný každý den.

Ložnice by měla být útulným pokojem bez povalování všemožných kousků oblečení po celé místnosti. Udržovat byste ji proto měli čistou a bez většího nepořádku. Jen tak docílíte požadovaného odpočinku a relaxace. Odstraňte z pokoje také následující věci, které narušují spánek a odpočinek. Uvidíte, že díky tomu vám pak bude v ložnici mnohem lépe.

Pryč s posilovacím vybavením

Rádi posilujete s činkami a dalším náčiním? Určitě se najde i jiná místnost ke cvičení, než je právě ložnice. Ta by totiž měla být zdrojem čerpání energie a ne naopak. Posilovací vybavení přemistěte třeba do obývacího pokoje, a to včetně třeba podložky na jógu. Nepřítomnost cvičebních a sportovních pomůcek tak nebude působit stresově na vyčerpanou a unavenou mysl.

Ložnice není kancelář

Jednou ze zásadních chyb, kterou můžete udělat, je pracovat nebo se učit v posteli. To má pak za důsledek špatné spaní či nekonečné usínání. Tiskárny, kancelářské vybavení, šanony, a hlavně počítač s klávesnicí do ložnice zkrátka nepatří. To samé platí i o televizi a další elektronice.

Mnoho zbytečného nábytku

Nechtěný nepořádek může způsobit i špatně zvolený nábytek. Otevřené police by měly sloužit pouze pro decentní výzdobu, nikoliv pro odkládání běžných věcí. Nepřeplňujte ložnici ani velkým množstvím skříní a stolků. Pokoj jinak působí stísněně, s vysokou mírou ukládání prachu.

Těžké předměty nad postelí

Těžké předměty, jako jsou například lustry, mohou vyvolávat v člověku oprávněné obavy. Nikdy nemáte jistotu, že daná věc v noci nespadne přímo na vás. Světlo v pokoji dostatečně zajistí i lampička na nočním stolku. Velký honosný lustr můžete umístit do obývacího pokoje, ale ne do ložnice.

Špatné umístění zrcadel

Zrcadla patří mezi velké omyly, co se týče jejich umístění v ložnici. Do velké ložnice nedávejte zrcadla vůbec, v menší naopak můžou vyvolat pozitivní optické zvětšení. Nikdy je však neumisťujte naproti dveřím ani naproti posteli. Po rychlém probuzení uprostřed noci se totiž odraz v zrcadle může zdát pro někoho velmi děsivým.

Výrazné a křiklavé obrazy

V ložnici se vyhněte také výrazným barvám a křiklavým obrazům. Pokud stěny přece jen chcete obrazy vyzdobit, volte raději klidné barvy, které nebudou bránit odpočinku vaší mysli a těla. Zapomeňte rovněž na příliš tmavé a temné barvy, které mohou mít za následek až vyvolání úzkostí a deprese.

