Pověste do oken listy z tohoto běžného stromu, mouchy doma neuvidíte

Otravují vás všude poletující mouchy a rozčiluje vás jejich neustálé bzučení? Poradíme vám, co je dokonale odhání! Použijte na ně přírodní odpuzovače, které jim nedají šanci.

Dotěrný hmyz umí pěkně znepříjemnit nejen letní posezení na zahradě, či terase, ale obtěžuje i doma v kuchyni, anebo v noci v ložnici. Nejenže je nepříjemný jejich bzukot, ale mouchy zároveň roznášejí nepříjemné nemoci, kladou vajíčka na jídlo a znečišťují svými výkaly nábytek i stěny. Jak se nejlépe much zbavit? Zkuste dát na zkušenosti našich babiček, které používaly osvědčené přírodní repelenty.

Zaručeně funguje ořešák

Ořešák královský patří mezi jedny z nejpěstovanějších dřevin a je vidět téměř na každé zahradě. Na naše území se dostal už během starověku z Asie a Balkánu a s oblibou se vždy pěstoval nejen pro své vynikající vlašské ořechy, ale jeho stínící koruna se často využívala k příjemnému odpočinku ve stínu. Strom ale navíc poskytuje i dokonalou ochranu proti hmyzu, protože listy ořešáku ho vysloveně odpuzují.

Strom poskytuje dokonalou ochranu proti hmyzu, protože jej listy ořešáku účinně odhánějí. Zdroj: profimedia.cz

Zavěste na inkriminovaná místa v zahradě a doma do oken či dveří větvičky ořešáku a uvidíte, že mouchy se tomuto prostoru vyhnou velkým obloukem. Venku můžete použít i doutnající suchý ořešákový list, díky kterému si užijete příjemný večer pod pergolou bez much i komárů. Stačí rozložit do okolí hlubší misky a nechat v nich pomalu list z ořešáku doutnat. Kouř z doutnajících ořešákových listů perfektně odežene mouchy i komáry a jiný hmyz.

Máta je 100% účinná

Další velice účinnou alternativou jsou rozdrcené lístky máty, jejichž aroma je mouchám také velice nepříjemné. Můžete je rozmístit v miskách do všech přístupových míst, a to jak čerstvou, tak i sušenou.

Vsaďte na vůni levandule

Přestože lidé omamnou vůni levandule většinou milují, otravný hmyz ji doslova nenávidí. Poličte proto na mouchy i komáry past ve formě levandulových kytiček. Nejenže vám budou vytvářet skvělou a příjemnou atmosféru, ale zbaví vás i nechtěné havěti. Stejně tak funguje i levandulová svíčka, kterou si můžete zapálit při posezení venku.

Pěstujete muškáty? Máte nad mouchami vyhráno!

Jestliže pěstujete za okny muškáty, máte velkou výhodu. Nejenže jsou nádhernou ozdobou vašich oken, ale máte rovnou doma přírodní bariéru pro nálety much a veškerého hmyzu. Jejich silná vůně je dokonalým odpuzovačem.

Cayenský pepř, skořice a česnek

Dalším velice osvědčeným trikem, který ochrání váš domov proti vlezlému hmyzu, je směs z mleté skořice, rozemletého česneku a cayenského pepře. Všechny 3 suroviny smíchejte dohromady a rozsypejte je kolem dveří a oken. Pepř můžete snadno nahradit i rozemletými chilli papričkami.

Vsaďte na sílu jablečného octa

Dalším prostředkem s extrémním účinkem proti mouchám je jablečný ocet. Stačí, když ho nalijete do zavařovací nebo jiné sklenice a otvor uzavřete propíchanou potravinovou fólií. Octové aroma hmyz dokonale odradí.

Dalším prostředkem s výrazným odpuzujícím účinkem proti mouchám je jablečný ocet. Zdroj: profimedia.cz

Zdroje: www.myty.cz, www.m.magazinplus.cz, www.ekoista.cz