3 běžné bylinky na parapet, které vám v létě provoní celý byt a vyženou mouchy

Mouchy a další protivný hmyz jsou tématem, které řešili už naši předci. Ti však neměli po ruce spreje a elektrické pasti. Museli si vystačit s bylinkami a kořením, které mouchy nesnášejí, ale lidem voní. Víte, které se osvědčili nejlépe?

Zdroje: bydleni.instory.cz, sever.rozhlas.cz,www.gardeningknowhow.com

Nepouštějte mouchy domů

Možná si říkáte, že jedna moucha nebo dvě vás nezabijí. Je to pravda, na druhou stranu, když se dozvíte, co se stane s vaším jídlem, pokud na něj usedne moucha, jen těžko je pak doma budete trpět.

V následujícím videopříspěvku vám to poví Top Trending CZ:

Bylinky vyženou mouchy za vás

Mezi bylinky, které fungují nejlépe proti hmyzu a konkrétně vadí hlavně mouchám, patří například levandule, ale také máta nebo bazalka. Na použití těchto rostlin je také příjemné to, že je můžete pěstovat bez potíží na okenních parapetech nebo pod okny vašeho domu. Jsou to navíc rostliny, které se skvěle hodí v kuchyni, ale jsou to zároveň i léčivky, které pomohou při řadě neduhů.

Pěstujte na parapetech bylinky, které odpuzují mouchy a komáry. Zdroj: Profimedia

Trojice nejúčinnějších bylin proti mouchám

Aromatická levandule působí relaxačně a má zároveň významné antiseptické a antibakteriální účinky. Její použití je velmi široké, a to jak v kosmetice, tak v kuchyni i léčitelství.

Bazalku netřeba dlouze představovat. Dnes ji má díky možnosti nákupu v supermarketech téměř každý. Jedinou nevýhodou bazalky je její teplomilnost, která jí nedovoluje přezimování venku. Nicméně výborně se jí bude dařit v květináči v kuchyni a v létě na venkovním parapetu nebo v záhonku v blízkosti vašich oken či vchodových dveří. Nejen že ochrání okna před nepříjemným hmyzem, ale bude také po ruce, když ji bude potřebovat.

Máta je vynikající léčivá bylina, kterou umí používat v kuchyni každý. Hodí se do čajů i jídel, a navíc nevoní mouchám. Nevýhodou máty je, že když se jí začne dařit, prorůstá v záhonech do všech stran jako plevel a zbavit se jí je poměrně náročný úkol.

Mezi bylinky odpuzující mouchy patří také rozmarýn nebo meduňka, ale i macešky. Také oblíbené a dobře známé aksamitníky čili afrikány odpuzují mouchy, bohužel ty však většinou nevoní ani lidem.