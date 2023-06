Spirálu proti komárům nalámejte a zalijte vodou. Vznikne fantastická věc

Také milujete ty horké letní večery venku na terase či balkoně? Jedinou nepříjemností bývají komáři, po nichž zůstávají svědivé štípance. Vybavte se proti nim jak venku, tak i uvnitř. S těmito jednoduchými triky se vám nepříjemný hmyz bude vyhýbat obloukem.

Určitě si každý z nás dokáže představit ten pisklavý zvuk, který mnohdy nedovolí usnout dřív, než bude jeho tvůrce z ložnice vyhnán. Komáry k nám láká vydechovaný oxid uhličitý, proto je musíme odradit jinými vůněmi, za kterými rozhodně nepoletí. Vyrobte si domácí repelent nebo pěstujte určité druhy rostlin, které vás před tímto otravným hmyzem ochrání.

Nesnášejí vitamin B

Vrhají se komáři zejména na vás, a ne na ostatní? Může to mít hned dvě příčiny. Pokud nemáte dostatek vitaminu B, tak jste pro ně jasná volba. Vitamin B se hojně vyskytuje v kvasnicích, mase a pivu. Lidé, kteří konzumují potraviny bohaté na tento vitamin, bývají odolnější před komářím štípnutím. Tento hmyz však častěji létá rovněž na osoby produkující vysokou tělesnou teplotu. V hledáčku proto mají hlavně těhotné ženy, aktivní lidi a obéznější osoby.

Odpuzuje je vůně některých rostlin

Pro nás neodolatelné vůně, avšak pro komáry zápach, kterému se raději vyhnou velkým obloukem. Mezi přírodní rostlinné odpuzovače patří zejména citronová tráva, máta, rozmarýn, meduňka, bazalka či levandule. Všechny tyto rostliny můžete použít i v podobě éterických olejů, kdy stačí dát pouze pár kapek do 50 ml vody v rozprašovači. Oproti kupovaným repelentům budete krásně vonět a komáři po vás nepůjdou.

Citronovou trávu skvěle využijete v kuchyni, nebo jako účinný odpuzovač komárů. Zdroj: Profimedia

Sítě do oken

Pokud rádi větráte jak přes den, tak i přes noc, je dobré si do oken pořídit sítě proti hmyzu. Efektivně zabrání vstupu komárů i dalšímu hmyzu, jako jsou třeba mouchy. Svou postel můžete rovněž ochránit moskytiérou neboli síťkou nataženou přes celé vaše lůžko. Zajistěte si ničím nerušený klidný spánek.

Štípance od komárů jsou nepříjemnost, které se ale dá snadno zabránit. Zdroj: Shutterstock

Spirála nejen na terasu

Spirála na komáry je vhodná především na venkovní použití, jelikož po zapálení začne velmi kouřit. Nežádoucí hmyz spolehlivě odpudí, ale co dělat, když vám létá i do bytu? Vyrobte si z ní spolehlivý odpuzovač! Spirálu nalámejte do misky na menší kousky a zalijte půl sklenicí vody a půl sklenicí alkoholu. Misku poté umístěte k oknu. Do domu nevpustí žádné nevítané hosty.

Štípanec ošetřete

Jestliže vás kousne komár, může po něm zůstat zarudlý, nateklý, ale hlavně svědící štípanec, který byste ovšem neměli škrábat. K úlevě od svědění vám zaručeně pomůže chlazení studenou vodou, potření rozkrojenou cibulí nebo citronem, pokapání jablečným octem či tea tree olejem, anebo také speciální gely z aloe vera. Veškeré tyto způsoby mají chladivé a léčivé účinky.

