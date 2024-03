Lidé stárnou a odchází do důchodu, kdy by měli dostat peníze za svůj dobře odpracovaný život. Důchody jsou ale stále nižší. Dejte si tudíž pozor, abyste vždy měli tyto informace dobře zkontrolované.

Důchody jsou poslední dobou velké téma. Proč se pořád snižují, a jak se vlastně vše počítá? Stát slíbil, že se o své lidi, kteří překročili hranici důchodového věku, postará, aby si mohli své stáří užít.

Dává to smysl, jelikož člověk si zkrátka zaslouží odměnu za daně, které státu odvádí, a za práci, kterou během života vykonal. Jenže hodně lidí zapomíná na tuto klíčovou informaci, která je pro výši důchodu zásadní.

Video, jak je to s důchody dnes a jak to s nimi bude v budoucnu, najdete na Youtube kanále KOVY:

Daně a důchody

Člověk by si řekl, že když ze své práce vydává státu daň, ve které odevzdává část svých poctivě vydělaných peněz, stát se mu v důchodovém věku odvděčí. Důchodové příjmy se však nepočítají podle toho, kolik peněz odvádíte z daní, nýbrž kolik peněz z toho odvádíte na sociální pojištění.

To znamená, že výši vašeho důchodu vám spočítá stát přes správu sociálního zabezpečení. Důchod je tak vypočítán z vašich celoživotních příjmů a peněz, které jste odvedli za sociální pojištění.

Člověk odevzdává státu peníze z daní. Ale výše důchodu nezáleží na odvedených daních, nýbrž na penězích, které se odvádí na sociální pojištění.

Výše důchodu

Abyste měli nárok na starobní důchod, je potřeba splňovat 2 základní podmínky. První je dosáhnout důchodového věku, který je momentálně 65 let. To tvořilo ve společnosti další problém, jelikož tato hranice se stále zvyšuje a pouze málo lidí, kteří jsou starší 60 let, mají ještě energii na práci.

Druhá podmínka je získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Všechny hrubé výdělky, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, se zprůměrují, a následně přepočítají na výpočtový základ. Čím vyšší byly výdělky, tím vyšší bude výpočtový základ.

A čím více máte odpracovaných let, tím vyšší bude část z tohoto základu, která bude tvořit procentní výměru vašeho důchodu. K druhé podmínce se ještě váže fakt, že musíte mít 35 let důchodového pojištění nebo 30 let důchodového pojištění bez náhradních dob.

