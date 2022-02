Jak správně zacházet s citrusy, abyste dosáhli maximálních plodů

Těší nás už jen svým pěkným vzrůstem a lesklými listy. Avšak dočkat se sladce vonících květů a šťavnatých plodů je přáním každého pěstitele citrusů.

Sazenička ze semena chutný plod nepřinese. Citrus musí být namnožený vegetativně, nebo ještě naroubovaný, díky podnoži vitálnější a plodící již ve dvou letech. Nejen na druhu, ale i na podnoži pak závisí požadavky rostliny na zimování. A právě kvalitní zimní odpočinek je jedním z klíčů k budoucí úrodě.

Zimní odpočinek

V sezoně mají rády teplo a slunce, v zimě si však většina citrusů žádá odpočinek v chladu. Ideální je teplota 3 až 10 °C, zároveň však co nejvíce světla. Zvláště pro citrusy naroubované na podnoži mrazuvzdorného citronečníku trojlistého (Poncirus trifoliata) je nízká teplota nezbytná. Pokud vhodné místo pro zimování nemáme, můžeme pěstovat druhy, které se s celoročním pobytem v teple vyrovnají lépe a mohou i plodit. Patří mezi ně například citroník Citrus Meyeri, limetka (C. limetta), pomerančovník odrůdy Washington a Arancio, mandarinky C. reticulata Honikan a C. unshiu Kartuli, mandarinka kumkvat (Fortunella japonica), calamondin (Citrus mitis, madurensis), či cedrát zvaný Buddhova ruka (C. medica sarcodactylis), jehož voňavé a zajímavě tvarované plody lze pojídat i s kůrou, stejně jako u kumkvatu. I těmto citrusům najdeme v rámci možností místo co nejchladnější a zajistíme jim dostatek světla u okna bez záclony. Velmi prospěšné je v tomto případě umělé přisvěcování a také dostatečná vzdušná vlhkost.

Cedrát Buddhova ruka (Citrus medica var. sarcodactylis) má plody velmi zvláštních tvarů. Zdroj: Imagesine / Shutterstock.com

Opylování květů

Pokud citrusu dopřáváme letnění, tedy pobyt venku v čase, kdy nemrzne, o opylení květů se postará hmyz i vítr. U rostliny za oknem však musíme pyl z jednoho květu na bliznu květu druhého přenést jemným štětečkem. Díky samosprašnosti postačí pyl z té samé rostliny. Citrusy často kvetou i v zimě, ruční opylení proto přijde vhod, i když jim v sezoně dopřáváme pobyt venku. Zrání plodu je pomalé, může trvat až půl roku. V témže čase rostlina často znovu kvete. Neměli bychom ji však přetěžovat, na výživu jednoho středně velkého plodu potřebuje alespoň dvacet listů.

S VODOU OPATRNĚ

V teplém období udržujeme substrát stále mírně vlhký a přidáváme hnojivo bez vápníku s vyšším obsahem železa. Při odpočinku v chladu je třeba zálivku omezit, listy vypařují méně vody. Prevencí přelévání je vrstva drenáže na dně a propustný substrát, vodu nenecháváme stát v podmisce. Ideální je dešťovka, nevhodná je voda tvrdá a chlorovaná.

Časopis Receptář Zdroj: Receptář

Zdroj: Časopis Receptář