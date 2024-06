close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Všichni jsme součástí přírody, to ale neznamená, že bychom si ve většině případů přáli zvát ostatní živé tvory do své domácnosti, zvlášť když se jedná například o mravence. A přesto si tito malí nezvaní hosté často najdou cestu, jak se dostat do naší spíže. Naučme se s nimi účinně bojovat.

Je to tady: z kouta kuchyně vede doslova dálnice, kterou využívají mravenci putující za potravou do spíže. Takový pohled jistě nepotěší nikoho, ale měli bychom si uvědomit, že pouhé vymetení nebo jiná likvidace jedinců, kteří se právě nacházejí v naší domácnosti, rozhodně nepomůže. Na jejich odrazení od dalších návštěv musíme úplně jinak. Potřebujete zatočit s mravenci? Možná vám poradí video na youtube v kanálu Rok zahradníka: Zdroj: Youtube Mravenci milují nepořádek Proč se vlastně mravenci “zvou” k nám na loupežnou návštěvu? Přiznejme si, že ve většině případů si za to můžeme sami – a i když to není příjemné zjištění, často za to může nepříliš důkladný úklid. Zbavíme-li se takových mravenčích lákadel, zbavíme se i jich samotných. Mravenci totiž s neomylnou přesností najdou cokoliv sladkého, co jsme zapomněli uklidit, kapku rozlité a neutřené šťávy nebo přezrávající, či dokonce nahnilé ovoce, jež stále ještě na míse čeká, než se odhodláme dojít s ním k popelnici. Právě taková nabídka je doslova zlatou pozvánkou na mravenčí hostinu. Základem boje s těmito drobnými domácími škůdci je tedy dokonalý úklid a pečlivost při péči o domácnost. Zbavte se mravenčích lákadel Pokud se již nechcete dívat na neustále obsazenou mravenčí stezku, budete muset skoncovat s některými starými zvyky. Určitě se okamžitě zbavte přezrálého ovoce, které je volně přístupné na lince nebo ve spíži. Stejně tak se nesmí nikde na polici objevit otevřená sklenička se zavařeninou, a dokonce ani sáček s cukrem. Jakmile mravenci objeví vaši spíž, bude nutné cokoliv sladkého přesypat do dobře uzavíratelných, pokud možno skleněných nádob. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Otevřené sklenice se sladkými pokrmy musí okamžitě pryč Otevřené nádoby jsou pozvánka pro mravence Stejně jako sladké potraviny milují mravenci také další zdroj energie, jímž jsou pro ně olejnatá semena. Sezam, slunečnice, hořčice, ale také lněné semínko a další podobné potraviny tedy nesmí zůstat v sáčcích. Zbavte se proto takového balení, a pokud ještě není jejich obsah napaden mravenci, přesypte je okamžitě do vhodnějších nádob. Stejně tak naložte i s ořechy, uskladněnými třeba na Vánoce. I když vydrží v papírových nebo látkových sáčcích, pro mravence to bude jeden z lákavých chodů hostiny. Bude to těžký boj I při té největší snaze se ale může samozřejmě stát, že se mravenci vydají na výpravu do naší spíže. Pak je čas na rychlý a také efektivní zásah, protože jinak se jich budeme už jen velmi těžko zbavovat. V tuto chvíli musíme být ale chytřejší než sama příroda a znát některé principy, jimiž se sami mravenci řídí. Bez toho tento boj zkrátka nevyhrajeme. Samotný úklid v tuto chvíli totiž už nepomůže. Mravenci jsou důstojní soupeři I když to my, lidé, samozřejmě nevnímáme, mravenčí cesta má svůj zvláštní specifický pach, kterým si ji drobní nezvaní hosté označili. Jdou tak jednoznačně najisto i ve chvíli, kdy se na původním místě už nenachází primární zdroj jejich zájmu. Jakmile jednou zjistili, kde je dobré hledat, věřte, že budou zkoumat tak dlouho, až si najdou něco jiného. Možná jste špatně utěsnili sáček s rozinkami… Vy si toho nevšinete, mravenci ano, tím si můžete být jisti. Proto je nutné najít cestu, kterou se dostávají do domu nebo bytu a vstupní otvor, byť by byl sebemenší, dobře utěsnit. Cestu, po které mravenci chodili, ještě pro jistotu dokonale umyjte mýdlem a desinfekcí, případně ji můžete posypat nastrouhaným mýdlem, kurkumou nebo sušeným česnekem. Přes všechna tato opatření je i následně třeba dodržovat všechna pravidla a hlavně pořádek, protože věřte, že mravenci si vždy dokáží najít jinou skulinku, o které jste vůbec neměli zdání. Související články close Domov a bydlení Tato malá zvířátka se skrývají ve vaší kuchyni. A nejsou to moli video close Domov a bydlení Je to pro ně nejhorší přirozený zápach, švábi a mravenci ho vůbec nesnesou video Zdroje: www.pestdefence.co.uk, www.lihneme.cz, www.planetnatural.com

