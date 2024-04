Někdy se může zdát, že se nic nedaří, všechno trvá příliš dlouho a vy jste stále jen vyčerpanější, bez nálady a nápadů, jimiž jste dříve jen sršeli. Možná máte doma příliš negativní energie, která vám bere chuť do života. Které věci za takovou situaci mohou?

Negativní energie se úplně nezbavíme nikdy, je všude kolem nás, dokonce si ji nosíme v sobě. Jde hlavně o to, kolik takového náboje ve svém okolí připustíme a jaké podmínky si vybudujeme pro to, aby jej bylo co nejméně.

Může se totiž projevovat mnoha negativními jevy od změn nálad, nechuti do jakékoliv činnosti, zhoršování vztahů s ostatními lidmi, a to včetně členů vlastní rodiny, ale také ve špatném zdravotním stavu, který se v některých případech dokonce odmítá podvolit jakékoliv léčbě.

Nevěříte, že může být na vině negativní energie? Zkuste udělat pár drobných úprav v bytě a možná změníte názor.

Vyhoďte nepotřebné

Asi nikoho nepřekvapí, že podle teorie dávného učení Vastu Shastra, které uznávají například v Indii, se taková energie soustředí kromě jiného ve věcech, které už doma nemají co dělat. Jde o staré, rozbité, špinavé předměty, jejichž využití už nikdo ani nečeká.

Je vám ale líto je vyhodit, a tak je shromažďujete na všech možných místech. Doma tak vzniká nepořádek, mezi kterým se zjednodušeně řečeno ráda usazuje právě negativní energie.

I kdybychom na její účinky na člověka nevěřili, je zřejmé, že v čistém, uklizeném a voňavém prostředí bude každému hned trochu lépe. Prvním krokem k vyhnání negativity z vašeho života tak může být třeba právě docela obyčejný, ale opravdu důkladný úklid.

Trocha soli nikdy neuškodí

Jakmile bude uklizeno, můžeme přikročit k další fázi čištění domu podle zmiňované teorie. K tomu budeme potřebovat mořskou sůl, kterou přidáme do vody na vytírání podlahy, v lahvičce ji umístíme do koupelny, větší krystal můžeme umístit do rohu postele a špetku bychom měli nasypat také pod rohožku u vchodových dveří.

Tak se podle staré indické poučky vyženou i zbytky špatné energie a nová se do domu nedostane.

Vzpomínejte jen na to dobré

I bez starých moudrostí pak můžeme logickou úvahou přijít na to, co může v nás samotných vyvolávat negativní myšlenky. Jde o připomínky nepříjemných událostí, na které bychom rádi zapomněli.

Máte doma například stále vystavenou fotografii s kamarádem, s nímž jste se před časem nesmiřitelně rozkmotřili? Každý pohled na ni podvědomě znovu připomíná nepříjemné okamžiky, jež by měly být raději vymazány. Schovejte ji, ať ji nemáte denně na očích.

Hodně daleko odneste také dárky, které jste kdysi dostali od osoby, jež ve vás vyvolává nepříjemné pocity.

close info Unsplash zoom_in Cítili byste se v takovém prostředí dobře nebo byste raději odstranili jelení hlavy ze zdi?

Smutek patří do života, ale ne stále

Stejně tak je dobré sklidit vše, co ve vás vyvolává smutek. Možná jste milovali svoji kočku, která již před lety odešla za pověstný duhový most. Nechcete na ni zapomenout, a tak máte její obrázek stále na poličce.

Jenomže při každém pohledu na něj se vám vrátí pocit, který v životě nechcete. Ukliďte takovou fotografii do alba, není to ani hanba ani znevážení vašeho vztahu ke čtyřnohé kamarádce. Jen zkrátka musíte žít život tak, abyste byli spokojeni.

Pozor na květiny, měly by být pozitivní

Vastu Shastra pamatuje také na výzdobu a zeleň v bytech. Máte-li pocit, že se necítíte v rovnováze, zkuste se porozhlédnout po bytě a zkontrolovat květináče. Může se stát, že se stále snažíte zachraňovat chřadnoucí a téměř suché rostliny, které místo toho, aby vám energii dodávaly, samy ji spotřebovávají.

Není špatné je odstranit. Dalším problémem by mohly být pichlavé kaktusy, vyvolávající u některých lidí zprvu nepostřehnutelnou úzkost. Při dlouhodobém “soužití” s rostlinami, připravenými kdykoliv k boji, se mohou nepříjemné pocity hromadit, a to je zbytečné.

Ani ostré ani mrtvé

Stejně jako ostré trny kaktusů mohou klid vaší domácnosti narušovat i jiné volně položené ostré předměty. Ujistěte se, zda nenecháváte otevřené nůžky, nebo jestli náhodou nepoužíváte nádobí, které má odštípnuté části.

Pokud ano, napravte to. A nakonec: v bytě by měl být život. Zbavte se tedy mrtvých věcí. Je zbytečné uchovávat ve váze sušené květiny, stejně jako bychom neměli mít doma skutečné zvířecí kožešiny. Někomu to může připadat útulné, ale na naše podvědomí to působí docela jinak.

Ještě nevěříte, že máte doma spoustu věcí, které se mohou stát zbytečným domovem negativní energie? Zkuste je odstranit a pravděpodobně sami ten rozdíl brzy pocítíte. Za zkoušku nic nedáte.

Zdroje: www.homify.in, timesofindia.indiatimes.com, www.architecturaldigest.in