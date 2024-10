Pavouky se snažíme z domu většinou vyhnat, pokud možno nenáročným způsobem, ale je to opravdu běh na dlouho trať. Možná si ani neuvědomujete, že pavouky nechtěně přitahujete stavem vaší domácnosti. Víte, co mají rádi a přitahuje je?

Co láká pavouky k vám domů?

Neustále se setkáváte s pavučinami a zdá se, že boj s podivnými světloplachými osminožci je doslova nekonečný a vysilující maraton? Není to jen hmyz, co pavouky do vašeho domu láká. Věděli byste, co dalšího mají rádi a proč se jim u vás tak daří?

Pět věcí, které lákají pavouky, vám přiblíží také tento příspěvek z YouTube kanálu Maggie's Farm.

Zdroj: Youtube

Pavouky přitahují květiny i nepořádek

Pavouci mají rádi vlhkost čili hůř větrané části domu i sklepů, prostor za nábytkem, koupelny a toalety i další špatně větrané schovávačky. Ač není vždy možné zbavit se vlhkosti jen kvůli pavoukům, pokud vám někde netěsní vodovody či odpady, vlhnou zdi a podobně, zredukujte takto problematická místa na minimum a zhoršíte tak podmínky i pro pavouky.

Pavouci se rádi zabydlují i v místech, kde jsou pokojové květiny, neboť i zde je příhodný dostatek vlhka a příležitostí se schovat i lovit potravu.

Pavouci mají rádi klid a tmu, ale také nečistotu a prach. Je jasné, že tam, kde se lidé často nepohybují, neničí jejich pavučiny a dávají naopak prostor nejen pavoukům, ale i množení se a výskytu různého jiného drobného hmyzu. Právě zde se bude pavoukům také dobře dařit.

Ideálním místem pro pavouky mohou být i dlouho nedotčené skladované věci jako krabice s papíry a knihami či vyskládané dřevo nachystané na topení v zimním období.

Věnujte se proto pravidelně úklidu, používejte octovou vodu i esenciální oleje repelentních rostlin, které pavouky odpuzují.

Pavouky přitahuje rozhodně i hmyz

Ano, samozřejmě i hmyz a škůdci mohou lákat pavouky, protože tam, kde je zdroj potravy, se daří každému druhu. Pavouky může například lákat i noční světlo právě kvůli tomu, že se zde shromažďuje hmyz. Proto i zde najdete často pavučiny či přímo číhající pavouky. Chcete se pavouků zbavit, posuňte světýlka a lampiony dál od vašich oken a dveří, případně vypínejte noční světlo u vchodu.

Veškerému hmyzu a pavoukům jakybsmet se daří tam, kde se dá jednoduše pohybovat dovnitř a ven špatně těsnícími okny či dveřmi, chybějícím prahem či v prostorách na půdě, kam se dá místy ve střeše dobře pohybovat podle potřeby a počasí.

Oblíbené jsou proto samozřejmě i garáže a různé sklady. Hmyz se totiž v chladnějších měsících stahuje do tepla. Pokud je teplota dostatečně vysoká, užije si zimu lovem uvnitř domu. Nebo alespoň chráněný ve štěrbinách schovaný hmyz přezimuje.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pavouci nepatří mezi škůdce, ale v domácnosti je přesto nechceme.

Zdroje: trulynolen.ca, thespruce.com