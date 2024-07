Máte doma problémy s wifi? Signál vypadává, stránky se načítají pomalu či puštěné video neustále zamrzá? Možná za to nemůže váš poskytovatel internetu, ani zastaralý router, ale špatné umístění nebo dokonce některé přístroje kolem. Povíme vám, co může rušit váš signál wifi a jak to napravit.

Kvalita wifi signálu může být ovlivněna mnoha faktory, do kterých byste to možná ani neřekli. Když umisťujete v domě router, je totiž důležité myslet na to, že se rádiové vlny šíří podobně jako světlo. Jaké místo je tedy pro něj nejlepší a jaké předměty by v žádném případě neměly být v jeho blízkosti, aby byl váš internet co nejrychlejší a stabilní?

Vyzkoušejte 5 jednoduchých triků, jak si doma zrychlit internet, podle videa na YouTube, na kanálu TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Rušivé vlny mikrovlnky

Mikrovlnná trouba může být jedním z největších nepřátel wifi signálu. Mikrovlny, které tento spotřebič využívá k ohřevu jídla, se totiž pohybují na stejné frekvenci jako rádiové vlny, kvůli čemuž dochází k rušení signálu a následnému zpomalení nebo výpadkům internetu. Přesuňte proto router dále od mikrovlnné trouby a pokud je to možno, používejte mikrovlnku v době, kdy není nutné stabilní připojení k internetu.

close info Profimedia zoom_in Mikrovlnná trouba může způsobit krátkodobé, ale intenzivní rušení signálu, zvláště pokud není dobře stíněná.

Aktivní Bluetooth zařízení

Bluetooth zařízení jako jsou sluchátka, reproduktory, klávesnice a další zařízení, mohou také narušovat váš wifi signál. Bluetooth využívá stejnou frekvenci jako většina wifi sítí, což je právě 2,4 GHz. Pokud máte příliš mnoho Bluetooth zařízení v blízkosti routeru a jsou aktivní současně, často to vede k rušení a zpomalení wifi připojení.

Odrážení od kovových předmětů

Mezi další rušiče internetového připojení patří kupodivu i různé předměty a spotřebiče, jako jsou zrcadla, lednice, pračky, sušičky nebo dokonce ventilátory. Kov je totiž vynikající vodič elektromagnetických vln, a i jeho slabá vrstva může způsobit rozptyl nebo odraz wifi signálu. To znamená, že signál se odrazí zpět k routeru nebo je odkloněn do jiných směrů, a to pak negativně působí na připojení v celém domě.

close info shutterstock zoom_in Nejsilnější připojení k internetu je v blízkosti routeru.

Vzdálenost mezi vámi a routerem

Betonové a cihlové stěny mají hustou strukturu, která značně tlumí wifi signál. K výraznému snížení dobrého připojení přispívají také tlusté zdi, které se nacházejí mezi routerem a vámi. Stejný efekt mají rovněž velké kusy nábytku, jako jsou skříně nebo knihovny, které signál často pohlcují či rozptylují, a to následně způsobuje nerovnoměrné pokrytí.

Správné umístění routeru

Pro nejsilnější wifi signál je důležité umístit router na vhodné místo v domácnosti. Nejlepší umístění je uprostřed domu, ideálně ve výšce na polici.

Router by také měl být na otevřeném prostranství, kde v blízkosti nejsou výše zmíněné předměty, které by blokovaly jeho signál. Vyhněte se umístění routeru do rohů místnosti, do skříní nebo na zem, protože tyto pozice by výrazně snižovaly sílu signálu.

